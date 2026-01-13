Агент в юбке? Какой информацией владела убитая актриса Зоя Федорова

Спустя десятилетия дело об убийстве народной артистки Зои Федоровой продолжает оставаться одной из самых мрачных и загадочных страниц советской истории. Преступление, совершенное в декабре 1981 года в её элитной квартире на Кутузовском проспекте, так и не было раскрыто. Но что, если ключ к разгадке кроется не в бытовой ссоре, а в двойной жизни актрисы, которая, по мнению некоторых исследователей, обладала опасными секретами?

Агент в юбке? Ранние страницы биографии

До славы Федорова успела поработать в Госстрахе и была завсегдатаем подпольных танцевальных вечеров, где в конце 1920-х познакомилась с военным Кириллом Прове. Вскоре его арестовало ОГПУ по обвинению в шпионаже. Вместе с ним под стражу взяли и молодую Зою. Архивные документы подтверждают её арест и допросы, но доказательств соучастия не нашлось, и её отпустили. Однако ряд биографов убеждён: освобождение не было случайным. По их версии, Федорову могли завербовать, и именно это открыло ей двери на свободу и впоследствии — на киноэкран.

Опасные связи: американский атташе и лагерный срок

Эта гипотеза получает неожиданное развитие в 1946 году, когда уже знаменитую актрису арестовывают вновь — снова по шпионскому делу. Примечательно, что незадолго до этого Федорова познакомилась с американским военно-морским атташе Джексоном Тейтом. Роман был бурным: Тейта выслали из СССР, а Федорова, скрыв происхождение дочери Виктории, поспешно вышла замуж за композитора Александра Рязанова.

Был ли этот роман лишь увлечением? Или Федорова, связанная с органами, выполняла специальное задание? А, возможно, наоборот — передавала или получала информацию? Приговор был суровым — 25 лет лагерей, но отбыть их полностью ей не пришлось.

«Бриллиантовая мафия» и досрочное освобождение

Уже в 1955 году Федорова вышла на свободу, триумфально вернулась в кино и театр. Но за фасадом успешной актрисской жизни скрывался иной, теневой бизнес. К 1970-м годам она стала влиятельной фигурой в кругах цеховиков и так называемой «бриллиантовой мафии», скупая и продавая антиквариат и драгоценности.

Как пишет исследователь Федор Раззаков, в записной книжке Федоровой следователи после её гибели обнаружили ошеломляющую базу контактов: тысячи телефонов и адресов. Обладая такой информацией о нелегальных схемах и их участниках, она автоматически становилась угрозой для многих влиятельных людей.

Финальный акт: выход за границу, который не состоялся

К началу 1980-х актриса, чья дочь уже жила в США, активно добивалась разрешения на выезд, сталкиваясь с бюрократическими преградами. По одной из версий, для решения этого вопроса она могла обратиться к высокопоставленным связям, возможно, пытаясь использовать свой компромат. Эта игра с огнём, предположительно, и привела к трагической развязке.

Убийство Зои Федоровой так и осталось белым пятном. Было ли оно местью «бриллиантовой мафии», следствием старых оперативных игр спецслужб или личным сведением счетов? Ответа нет до сих пор, а история её жизни по-прежнему напоминает остросюжетный шпионский роман с трагическим финалом.