Почему Брежнев не сделал Андропова своим преемником

Историческая хроника гласит: после смерти Леонида Брежнева в ноябре 1982 года его место занял председатель КГБ Юрий Андропов. Однако эта, казалось бы, естественная смена власти скрывает интригующий парадокс. Согласно ряду свидетельств, сам Брежнев в последние годы готовил себе совсем другого преемника, а кандидатуру некогда близкого соратника — Андропова — сознательно отверг.

Взлет «Юры»: протеже у трона

Ирония судьбы в том, что головокружительный взлёт Андропова к вершинам власти был во многом обеспечен самим Брежневым. В 1967 году генсеку, укреплявшему свои позиции, требовался надёжный человек во главе Комитета госбезопасности. Выбор пал на Юрия Владимировича — одного из самых преданных, как тогда считалось, соратников. Брежнев, тепло называвший его «Юра», легко протолкнул это назначение.

Андропов возглавлял КГБ рекордные 15 лет, долгое время оставаясь одним из ключевых советников лидера. Но за внешним доверием скрывалась характерная для Брежнева осторожность. Как отмечают исследователи, генсек искусственно ограничил влияние своего протеже, поставив ему в заместители двух своих давних и проверенных товарищей — Семёна Цвигуна и Георгия Цинева. Это создавало систему сдержек и противовесов внутри могущественного ведомства.

Вердикт генсека: «не годится»

Ближе к концу жизни Брежнев, всё меньше интересуясь текущей политикой, озаботился вопросом преемственности. По воспоминаниям современников, перебирая возможных кандидатов, он однажды назвал и Андропова, но сразу же отмел эту мысль собственной резолюцией: «Не годится, сжег себя на работе в КГБ».

Эта краткая характеристика выглядела как забота о здоровье соратника, но истинные причины, судя по всему, были глубже. Долгие годы во главе спецслужб не только подорвали здоровье Андропова, но и, в глазах партийной элиты, сделали его фигурой слишком «специфической», одиозной и связанной с репрессивным аппаратом. Для роли публичного лидера всей страны он, по мнению Брежнева, не подходил.

Несостоявшаяся отставка и неожиданный финал

Настоящим же преемником Брежнев видел первого секретаря ЦК Компартии Украины Владимира Щербицкого — опытного хозяйственника и верного друга. По свидетельствам, генсек даже отдал прямые указания готовить кадровые перестановки с учётом скорого прихода Щербицкого к высшей власти, планируя уйти на покой.

Этим планам не суждено было сбыться. Брежнев скоропостижно скончался, не успев осуществить задуманную трансфер власти. В условиях острой закулисной борьбы победила кандидатура Андропова, обладавшего серьёзным административным ресурсом и поддержкой в Политбюро.

Историческая ирония довершила сюжет: Андропов, которого Брежнев счёл «сгоревшим», и впрямь пробыл у руля страны менее двух лет, тяжело болел и быстро ушёл из жизни. А Щербицкий, так и не занявший кресло генсека, остался в истории как «несостоявшийся преемник» человека, чьи истинные планы так и остались за кулисами официальной хроники.