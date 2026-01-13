Ошибка на производстве прославила грустную лошадку на весь Китай

Красная плюшевая лошадь, у которой в результате брака перевернулся рот, стала хитом продаж в Китайской Народной Республике накануне Китайского Нового года, который наступит 17 февраля. Об этом во вторник, 13 января, сообщило местное издание «Пэнпай».

Плюшевая лошадь изначально задумывалась как улыбающаяся, но из-за ошибки при пошиве рот оказался пришит вверх ногами, из-за чего игрушка стала плачущей.

Вместо исправления брака владелица одного из магазинов Чжан поручила сохранить плачущую версию как особенность дизайна. В результате производство резко увеличили с двух линий до более чем десяти, а ежедневный выпуск достиг 15 тысяч игрушек. На данный заказы игрушки оформлены вплоть до марта.

Китайская предпринимательница уже подала заявку на патент нового дизайна, при этом цена на игрушку останется прежней — 25 юаней (282,5 рубля — прим. «ВМ»), передает Aif.ru.

4 ноября 2025 года стало известно, что Вана Нина, создателя сети магазинов Pop Mart, известных по коллекционным игрушкам Labubu, включили в перечень десяти самых богатых миллиардеров Китая с состоянием 22,3 миллиарда долларов.