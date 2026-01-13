Гибрис-синдром: тайная болезнь политических лидеров

Политики любят представлять свои решения как результат глубокого анализа и заботы о благе нации. Но что, если за высокими словами и уверенностью часто скрывается опасная профессиональная деформация — своеобразное «опьянение властью», которое психиатры и политологи называют «гибрис-синдромом»?

От Златоуста до Оуэна: диагноз для сильных мира сего

Мысль о том, что власть обладает свойством развращать, отнюдь не нова. Ещё святитель Иоанн Златоуст предупреждал: «Как богатство обыкновенно губит людей неосторожных, так равно и власть... последняя — до безумия».

В XXI веке это древнее наблюдение обрело научную формулировку благодаря британскому политику и исследователю лорду Дэвиду Оуэну. Бывший министр иностранных дел Великобритании, знающий политическую кухню изнутри, с 2002 года начал изучать специфические «профессиональные недуги» глав государств. Он обратился к древнегреческому понятию «хюбрис» (ὕβρις) — дерзость, приводящая к самообожествлению и неминуемой каре (немесис). Так родился термин «гибрис-синдром».

Портрет лидера с гибрис-синдромом: 14 симптомов «опьянения»

В своих работах, включая нашумевшую книгу «Гибрис-синдром: Буш, Блэр и отравление властью», Оуэн описывает это состояние как приобретённое расстройство личности. Политик, поражённый гибрис-синдромом, начинает жить в искажённой реальности. Согласно анализу экономиста Михаила Хазина и блогера Сергея Щеглова, такой лидер:

Воспринимает мир как сцену для собственного прославления.

Отождествляет себя с нацией или государством, предпочитая говорить «мы» вместо «я», но подразумевая именно себя.

Страдает нарциссизмом и презрением к окружающим, считая себя неподсудным людскому суду и отвечающим только перед Историей или Богом.

Теряет связь с реальностью, совершая рискованные, импульсивные поступки и игнорируя рациональные доводы (включая экономические).

Оуэн выделил 14 ключевых симптомов. Для «диагноза» достаточно пяти. К счастью, синдром — не эпидемия. Среди 18 изученных президентов США Оуэн обнаружил его лишь у Джорджа Буша-младшего. Из британских премьеров в «список» попали Ллойд Джордж, Чемберлен, Тэтчер и Блэр. Ярчайшим российским примером учёный назвал Никиту Хрущёва, чья «гипермания» сочетала в себе и гибрис, и тяжелые маниакальные периоды.

Губительные последствия

За пределами психиатрического сообщества гибрис-синдром воспринимается по-разному. Во многом это зависит от политической культуры конкретной нации. Лидеры с гибрис-синдромом могут стать объектами политической сатиры. Именно в таком ключе, показана, например, озабоченная своим имиджем президент США в исполнении Мэрил Стрип в фильме 2021 года «Не смотрите наверх». В то же время многие политологи видят в гибрис-синдроме и позитивные стороны.

«Обратите внимание, что гибрис-синдром даже в его психиатрическом описании в точности соответствует привычному всем образу харизматического вождя. Человек с гибрис-синдромом каждым своим словом, жестом и действием демонстрирует своё превосходство, свою принадлежность к высшей касте людей, неподвластных обычным законам, презирающих низменные материальные соображения», – пишут Михаил Хазин и Сергей Щеглов. Эти авторы полагают, что стремящийся к власти человек должен имитировать гибрис-синдром, даже если им на самом деле не страдает. Главное для политика, по их мнению – не забывать о том, что важен результат конкретных действий, а не сами действия.

Апологию гибрис-синдрома можно найти во многих учениях, например, в трудах философа Фридриха Ницше, который восхвалял «властолюбие» и «себялюбие».

Однако медики указывают, что приобретение вожделенной власти оказывается губительным для личности. Из-за самонадеянности, импульсивности и потери эмпатии политиков с гибрис-синдромом сравнивают с пациентами, получившими черепно-мозговую травму. С течением времени, проведённого у власти, симптомы заболевания усиливаются. «Безопасным» периодом называют срок в один год, однако сегодняшние сроки правления президентов и премьеров, как правило, значительно больше.

Учитывая психиатрическую составляющую, гибрис-синдром можно рассматривать как деформацию естественного механизма социального доминирования, которая проявлялась в поведении вождей и царей со времён неолитической революции. Среди лидеров наций всегда были «безумцы» и «сумасброды», готовые упорствовать в своих заблуждениях до конца.

«Характерная черта гибрис-синдрома – упорная приверженность порочному политическому курсу, обусловленная неспособностью признать, что при его выборе была допущена ошибка», – считает Дэвид Оуэн.

Ошибки и просчёты харизматичных лидеров, при отсутствии сдерживающих механизмов, сыграли огромную негативную роль в истории. Всем известно, к чему привёл мессианский комплекс Адольфа Гитлера. Под влиянием идей о собственной «непогрешимости» и особом историческом значении немецкий фюрер развязал Вторую мировую войну, погубил миллионы людей и в итоге дошёл до полного краха.