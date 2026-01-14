Война и мир 1681 года: что дал России Бахчисарайский договор

345 лет назад Русское государство, Крымское ханство и Османская империя подписали Бахчисарайский мирный договор, завершивший войну, которая шла почти десять лет. Москва не смогла изгнать турок с правобережья Днепра, однако в кровопролитных боях отстояла левобережье и Киев, а также не дала османам прорваться вглубь русских территорий. Из-за значительных потерь в борьбе с Русским государством турки вынуждены были ослабить напор на Европу. Война 1672—1681 годов положила начало полномасштабному противостоянию между Россией и Османской империей, продолжавшемуся более двух столетий.

Неспокойные земли

В XIII веке на фоне феодальной раздробленности в Древнерусском государстве и монголо-татарского нашествия между ордынцами, Литвой и Польшей развернулась борьба за территории Юго-Западной Руси, расположенные на берегах Днепра. В конце XV столетия московская ветвь Рюриковичей, основавшая суверенное Русское государство, заявила о своих претензиях на все земли, принадлежавшие ранее их роду, включая территории современных Украины и Белоруссии.

Одним из самых опасных соперников Москвы стало Крымское ханство. Изначально оно было союзником московских Рюриковичей в борьбе с Большой Ордой, однако затем стало осуществлять жестокие набеги в восточнославянские земли. Военно-политическая ситуация в Восточной Европе максимально осложнилась во второй половине XVI века, когда Польша и Литва объединились в государство под названием Речь Посполитая, а Крымское ханство стало вассалом могущественной Османской империи.

Отряды Крымского ханства разоряли славянские земли, грабили местное население и угоняли на невольничьи рынки тысячи подданных русского царя и польского короля. Мужчин отправляли на тяжёлые работы и на галеры, а женщин и детей продавали в гаремы либо превращали в прислугу. Историки оценивают общее число угнанных из славянских земель людей примерно в 2 млн.

Элиты Речи Посполитой, воспользовавшись политическим и экономическим кризисом в Русском государстве на рубеже XVI и XVII веков, попытались взять Москву под свой контроль в ходе Смуты. Однако силы народного ополчения изгнали захватчиков.

Жившие на занятых Речью Посполитой землях православные крестьяне и казаки постоянно бунтовали против национального и духовного гнёта со стороны польской шляхты. Крупнейшее из восстаний, которое возглавил гетман Богдан Хмельницкий, по словам специалистов, переросло в полноценную национально-освободительную войну. Повстанцы одержали ряд крупных побед, но осознавали, что в стратегической перспективе своими силами Речь Посполитую им не одолеть, поэтому попросили русского царя принять их в своё подданство. Это решение было закреплено в 1654 году на Переяславской раде.

Защищая своих новых подданных, царь Алексей Михайлович вступил в войну с Речью Посполитой, которая шла до 1667 года и завершилась Андрусовским перемирием. Поляки официально признали власть Москвы над левобережьем Днепра. Кроме того, Речь Посполитая временно передала России Киев (в дальнейшем она вынуждена была отказаться от него окончательно).

Однако власти Османской империи, осуществлявшей в это время экспансию в Европе, увидели в событиях на территории современной Украины для себя «окно возможностей». В Стамбуле посчитали, что Москва и Варшава ослаблены долгим противостоянием, поэтому стали удобными объектами для нападения. В 1669 году казацкий гетман правобережья Пётр Дорошенко признал себя вассалом Османской империи.

«Продолжилась знаменитая украинская Руина, связанная с борьбой за власть, анархией и насилием», — отметил в беседе с RT доктор исторических наук Фёдор Гайда.

В 1671 году трёхсоттысячное турецкое войско вступило на территорию современной Правобережной Украины. Турки захватили Каменец-Подольский, жителей которого перебили или отправили в рабство. Власти Речи Посполитой были напуганы вторжением и вскоре заключили с османами Бучачский мир, передав Турции Брацлавское и Киевское воеводства.

Война и мир

В Османской империи после первых успехов на правобережье Днепра стали обсуждаться планы вторжения на левобережье и прорыва вглубь русских земель. Московское посольство, отправленное к султану по поводу происходящего в Поднепровье, приняли очень грубо. Тогда Москва перешла к активным действиям. Донские и запорожские казаки получили указание атаковать османские владения на Чёрном и Азовском морях. Параллельно русские дипломаты отправились в Европу на поиски союзников против турок, однако никакой поддержкой заручиться не смогли.

В конце 1672 года в Москве было принято решение о выдвижении войск на правобережье Днепра для помощи польскому королю и защиты населения Подолья от османских зверств. Боярская дума ввела для этих целей чрезвычайный налог.

На фоне конфликта турок с Варшавой и Москвой крымские отряды постоянно тревожили восточнославянские земли. Русские власти потребовали, чтобы хан прекратил набеги, однако вместо этого его войска напали на Белгородскую черту.

Русские силы атаковали турецкие укрепления в низовьях Дона и параллельно стали готовиться к кампании на правом берегу Днепра. Царь Алексей Михайлович уведомил польские власти, что в связи с передачей Речью Посполитой Подолья туркам больше не считает себя связанным прежними договорённостями и будет добиваться перехода этих территорий под контроль Москвы.

Жители территорий современной Украины были напуганы происходящим на Подолье. Османские чиновники и военные закрывали церкви, угоняли молодёжь в турецкую армию, насиловали монахинь, а обычных жителей за неуплату огромных налогов продавали в рабство. Коллаборационистов из числа казаков Дорошенко османы открыто называли «свиньями». На этом фоне правобережный гетман начал переговоры с Москвой, но выдвинул такие непомерные требования в обмен на свои услуги, что всерьёз разговаривать с ним никто не захотел.

Польский сейм отказался ратифицировать Бучачский договор, после чего Речь Посполитая снова вступила в войну с турками. Османы потерпели поражение в Хотинской битве, но капитулировать не собирались.

В 1674 году русские войска под командованием князя Григория Ромодановского и гетмана Ивана Самойловича перешли Днепр и заняли ряд населённых пунктов. Большая часть правобережного казачества перешла на сторону Москвы. Ехавший к хану за помощью посланец Дорошенко — будущий гетман Иван Мазепа — попал в плен к запорожцам.

Однако на правобережье вошли новые турецкие войска и отряды крымского хана. Ромодановскому и Самойловичу пришлось отступить. Русская знать саботировала призыв в армию, и поэтому отправка подкреплений на правый берег задерживалась. В итоге Ромодановский и Самойлович вынуждены были уйти за Днепр. Вместе с ними массово уходило и мирное население, спасаясь от османского террора. Подкрепление из Москвы пришло только к концу года — оно позволило заблокировать переход Крымской орды на левобережье.

Русские власти вступили в переговоры с Речью Посполитой с целью создания антиосманского союза. Но вскоре стало известно, что поляки параллельно пытаются договориться с турками. Это вызвало разочарование в Москве и затянуло переговорный процесс. Ситуация ещё больше осложнялась из-за того, что против сотрудничества с Польшей выступали запорожцы, ожидавшие присоединения к Русскому государству всего правобережья.

Когда османский султан потребовал набрать на правом берегу Днепра 500 девочек и мальчиков для турецких гаремов, волна возмущения захлестнула даже ближайшее окружение Дорошенко. Гетман убежал в лес и прятался там, пока народные волнения не прекратятся. Лишившись поддержки населения, Дорошенко отправил в Москву знаки власти, ранее вручённые ему султаном, и присягнул на верность русскому царю. При этом он параллельно поддерживал связь с османами, преподнося им свои действия как дипломатическую хитрость. Но после подхода русских войск Дорошенко окончательно капитулировал. Его отправили в Москву и через некоторое время назначили воеводой в Хлынов.

Туркам всё-таки удалось разгромить поляков и вынудить их оставить Подолье вместе с большей частью земель на правом берегу Днепра. Султан отправил на правобережье своего нового ставленника — сына Богдана Хмельницкого Юрия. Но очередное османское наступление в регионе сорвалось из-за успешных действий русских войск.

Год спустя османы попытались взять реванш и осадили Чигирин. Ромодановский и Самойлович разгромили части врага на Стрельниковой горе, но не решились атаковать основные силы османской армии, отступив за Днепр.

В 1678 году произошла серия крымских набегов на русские земли, а Юрий Хмельницкий вместе с ханскими отрядами вторгся на левобережье. Но Самойлович изгнал захватчиков.

Османы попытались разрушить Запорожскую Сечь. Казаков решили атаковать на Святки, надеясь на их небоеспособность из-за праздничных застолий. Но запорожцы ждали врага и устроили засаду, в которой погибли около 13,5 тыс. турок. В ответ на это нападение казаки ворвались в Крым и увели оттуда около 13 тыс. пленных татар и освобождённых рабов.

В 1679 году происходили ожесточённые бои с отрядами Крымского ханства в районе Харькова. Однако в Стамбуле начали осознавать, что захватить левобережье не получится. Русские войска отступили с правого берега, сохранив основные силы. Начались мирные переговоры между правительствами царя Фёдора III Алексеевича и султана Мехмеда IV. Несмотря на это, крымский хан Мурад-Гирей совершил ещё один большой набег в русское пограничье.

13 января 1681 года был подписан Бахчисарайский мирный договор. Согласно ему, граница между Россией и Турцией устанавливалась по Днепру. Кроме того, Османская империя подтверждала русский статус Киева и его округи. Казакам турки разрешали свободное судоходство по Днепру.

«По сути, обе стороны признали существующее положение. Более всего страдали поляки, оказавшиеся слабой стороной», — подчеркнул Фёдор Гайда.

По его словам, население правого берега Днепра массово бежало в русские земли — под защиту России. Переход левобережья под власть Москвы был окончательно признан всеми крупными международными игроками в регионе. Причём Россия в одиночку выстояла перед турецкой армией, сопоставимой с той, которую султан чуть позже отправит против объединённых европейских армий под Вену.

Конфликт России с Османской империей и Крымским ханством сохранился. Стратегическое преимущество в нём перешло к России только 100 лет спустя.