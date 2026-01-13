«Реальность сложнее романов». Что известно о семье Медичи?

Фамилия Медичи на протяжении нескольких столетий ассоциировалась с властью и богатством. В их роду были и короли, и папы римские, и меценаты. О хитросплетениях генеалогии, этимологии и литературы вместе с корреспондентом MIR24.TV рассуждали историк и филологи.

Врачи, аптекари или крестьяне?

По сей день существует множество версий, кем же были предки самого влиятельного итальянского клана, оставившего свой след и в политике, и в экономике, и в искусстве. Этимология фамилии Медичи проста.

«Фамилия Медичи (Medici) имеет итальянское происхождение и, скорее всего, является отражением рода деятельности семейства. Происходит от латинского слово medicus «врач. Слово попало в итальянский язык в форме medico «доктор/ученый, а medici это форма множественного числа. Впервые эта фамилия была упомянута во Флорентийском документе от 1230 года.

Согласно сведениям Большой Российской энциклопедии, первое упоминание фамилии зафиксировано несколько ранее в 1221 году. Как видим, даже в этом разночтений много.

«Трактовка фамилии является предположительной, ее точный источник пока не удалось установить наверняка, но так или иначе предположительная этимология связана с родом деятельности многих представителей Медичи наукой и литературой, что способствовало культурному развитию Европы в целом. Важный факт: фамилия не склоняется в русском языке, продолжает филолог.

Так были ли они врачами на самом деле?

Профессиональный историк-генеалог Антон Панов работает с архивными источниками более 14 лет. И еще в 2009 году заинтересовался западно-европейской ономастикой и генеалогией монарших домов, в частности, и династией Медичи.

«Скорее всего, кто-то из ранних предков действительно лечил людей, но ирония в том, что прославились они совсем не этим. Это классическая история о том, как вчерашние крестьяне из Муджелло сначала стали банкирами, а потом и вовсе захватили власть в Тоскане, превратившись в одну из самых влиятельных семей Европы. Масштаб их власти впечатляет: одна семья подарила Ватикану сразу четырех пап.

Хотя и по этому вопросу до сих пор ведутся споры.

«Лев X, Климент VII, Лев XI все они Медичи. С Пием IV сложнее: историки до сих пор спорят, был ли он реальным родственником или просто однофамильцем из миланской ветви, говорит собеседник. Плюс две французские королевы. Екатерина Медичи, которую все знают по Варфоломеевской ночи, и Мария, мать Людовика XIII.

Богатство, власть и искусство

Одно несомненно. Капиталы семья накопила благодаря торговле и ростовщичеству. А когда Медичи окончательно укрепились во Флоренции, можно было подумать о более тонких и возвышенных материях.

«Разумеется, самый большой вклад в истории Медичи оставили, покровительствуя искусству: Донателло, Брунеллески, Боттичелли, Гоццоли, Мазаччо, Гиберти и еще десяток знаменитых художников Ренессанса прославились благодаря поддержке Медичи и смогли реализовать свой талант. Справедливости ради мы должны отметить, что во Флоренции большие художники, кстати, как и поэты, жили и до периода, когда начался расцвет «Семьи. Условно, до первой половины XV века тогда к власти во Флоренции пришел Козимо Старый самые яркие примеры Джотто и Данте, заявившие о себе на сто с лишним лет раньше. Но именно Медичи поняли, что вкладывая в искусство, они смогут оставить о себе память на века. Так и случилось.

Однако не только пространственные виды искусства привлекали их взор. Некоторые из них даже писали стихи. Например, сам Лоренцо il Magnificо, то есть Великолепный. Он дружил с профессиональным поэтом Анджело Полициано, перу которого принадлежит поэма «Стансы на турнир. Она посвящена младшему брату Лоренцо, Джулиано Медичи, и его возлюбленной Симонетте Веспуччи музе Боттичелли: с нее написана знаменитая картина «Рождение Венеры.

«Питали Медичи глубокий интерес к сочинениям античных авторов известный эпизод их гуманитарной деятельности связан с созданием так называемой «Платоновской академии в начале 1460-х годов, где собирались мыслители и поэты, чтобы комментировать сочинения Платона, Аристотеля, других древнегреческих философов, пытаясь понять, как наследие этих мудрецов сочетается с христианским учением. Для Марсилио Фичино, основателя Академии, Козимо Медичи приобретал самые значимые сочинения античных авторов, которые только мог отыскать через своих коллег, друзей-банкиров или просто у выдающихся гуманитариев и Фичино смог начать переводить эти сочинения на латынь. Известнейшими его переводами стали «Диалоги Платона, которые Фичино лично и откомментировал, рассказывает переводчик.

Голубая кровь

Позже представители власти, особенно королевы, сами становились прототипами героинь романов. Скажем, дочь Лоренцо II Екатерина.

«Так получилось, что она оставила очень яркий след в художественной литературе во многом, благодаря Александру Дюма-отцу и его роману «Королева Марго 1845 года, а также исторической повести Бальзака, посвященной ей же в 18421843 годах, объясняет Максим Петров. После ранней гибели мужа, Генриха II Валуа, Екатерина почти тридцать лет, будучи «черной королевой царственной вдовой, влияла на политику, которую проводили ее дети, монархи Франциск II, Карл IX и Генрих III. Напомню, что очень печальным событием этого времени стала Варфоломеевская ночь в августе 1572, за организацию которой Екатерину Медичи активно критиковали уже ее современники назову лишь двоих: Агриппу д’Обинье, сочинявшему тогда свои пронзительные «Трагические поэмы, и аббата Пьера де Брантома, автора книги мемуаров «Жизнеописания галантных дам. В XIX столетии интерес к эпохе Екатерины, как видим, вернулся и Дюма-отец с Бальзаком посвятили «черной королеве свои книги.

И, конечно, самая знаменитая женщина династии Медичи Мария.

«Она прославилась немного позднее Екатерины, и тоже как французская королева, супруга Генриха IV «Наваррца, мать Людовика XIII, того самого, при котором действовали три мушкетера и Д’Артаньян. Сначала Мария была регентшей при малолетнем Людовике, но потом, когда сын подрос и назначил первым министром кардинала Ришелье, Мария Медичи попыталась еще раз активно вмешаться в политику и была фактически изгнана из Франции, после чего много лет скиталась по Европе. Одна из версий, связанных с сюжетом картины «Ночной дозор гласит, что рота стрелков, изображенная Рембрандтом, отправляется на торжественную встречу Марии Медичи, которая прибыла в 1638 году в Амстердам как раз в своих скитаниях по европейским странам. Что касается художественной литературы, образ Марии появляется в разных произведениях допустим, в романе Генриха Манна «Зрелые годы короля Генриха IV 1935 года, завершает монолог филолог.

В советское время легендарная фамилия не давала покоя режиссерам и сценаристам. Поэтому в 1972 году писатель Еремей Парнов назвал свой роман «Ларец Марии Медичи, а позже вместе с режиссером Рудольфом Фрунтовым переработал его в сценарий. Так в 1980 году появился фильм. Хотя там речь совсем не о Флоренции.

Конечно, тот же Дюма сыграл большую роль в укреплении репутации Медичи как отравителей и умелых мастеров интриг. Но как верно заметил Антон Панов, «реальность, как это часто бывает, была куда сложнее романов. И с этим трудно спорить.