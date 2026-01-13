Реставраторы спустились по случайно обнаруженной лестнице и нашли древнюю гробницу

В ходе работ по укреплению фундамента церкви во Франции строители наткнулись на замурованный проход, ведущий в подземелье. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Специалисты из Национального института превентивных археологических исследований Франции сделали неожиданное открытие во время реставрационных работ в храме Святого Филиберта в Дижоне. Реставраторы случайно обнаружили старую лестницу, ведущую под землю, а спустившись по ней, нашли погребальный комплекс. В одной из камер находились несколько детских и взрослых захоронений XVII века с простыми саванами, монетами и четками.

Также археологи нашли древнюю гробницу эпохи Меровингов: там оказались шесть каменных саркофагов, самый старый из которых датируется VI веком. Это открытие подтвердило, что нынешнее здание XII века было построено на месте более ранних культовых сооружений.

«Находка захоронений стольких эпох показывает, что храм использовался для погребений в период перехода от римской эпохи к раннему Средневековью», — пояснили эксперты.

Помимо саркофагов, были обнаружены стены X века и плитовые могилы XI–XIII столетий.

Необходимость в реставрации храма Святого Филиберта возникла из-за ошибки 1970-х годов, когда под зданием, использовавшимся ранее для хранения соли, установили бетонную плиту с подогревом. Это вызвало разрушение каменного фундамента. Работы по его укреплению неожиданно переросли в масштабные археологические раскопки.

