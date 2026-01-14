Какие праздники отмечают в России и мире 14 января

В России и в мире в среду, 14 января, отмечают праздники, связанные с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату празднуют старый Новый год, День одевания домашних питомцев и День белоснежных птиц.

Старый Новый год

В 1918 году Россия перешла с юлианского на григорианский календарь, который действует до сих пор. Разница между ними составляет 13 дней, поэтому праздновать Новый год стали также на 13 дней раньше. Однако в память о прежнем летоисчислении многие люди продолжили отмечать Новый год 13 января, благодаря чему появился неофициальный праздник — старый Новый год. Его также справляют в других постсоветских государствах, в ряде бывших югославских республиках и даже в некоторых кантонах Швейцарии.

День одевания домашних питомцев

День одевания домашних питомцев был придуман американским кинологом Колином Пейджем в 2009 году. Суть этого праздника заключается в том, чтобы нарядить свое домашнее животное в какой-нибудь костюм и отправиться с ним гулять. Вместо прогулки в этот день можно также просто сфотографировать своего питомца в красивом наряде и выложить фото в социальных сетях.

День белоснежных птиц

День белоснежных птиц, которые ассоциируются у людей с безусловной любовью и верностью, направлен на то, чтобы человечество бережно относилось к природной среде, где обитают белые лебеди, аисты, белые павлины, полярные совы, цапли и прочие белоснежные птицы. Создатели этого праздника призывают людей к активным действиям ради сохранения окружающей среды. Отметить его можно, угостив белоснежных птиц различными лакомствами.