Вера Пеньковская: что стало с женой главного иуды из КГБ

Арест и казнь высокопоставленного офицера ГРУ Олега Пеньковского в 1963 году, осужденного за шпионаж в пользу США и Великобритании, стали громким скандалом времен Холодной войны. В подобных делах семья предателя часто оказывалась под ударом, разделяя вину или попадая под подозрение. Как же сложилась судьба его супруги, Веры Пеньковской?

Крах агента и смертный приговор

Олег Пеньковский, имевший доступ к стратегическим секретам, на протяжении нескольких лет передавал их западным спецслужбам. Его арест в октябре 1962 года положил конец одной из самых дерзких операций ЦРУ. Вопреки надеждам на обмен или длительное заключение, суд был беспощаден: за государственную измену Пеньковский был приговорен к высшей мере наказания и вскоре расстрелян.

Под подозрением, но вне вины

Следствие не могло обойти вниманием его жену, Веру Дмитриевну. Часть секретных документов Пеньковский фотографировал дома, что создавало естественные вопросы о возможной осведомленности или даже соучастии супруги. Однако тщательная проверка показала, что Вера Пеньковская не была посвящена в деятельность мужа. На суде, как свидетельствуют источники, она описывала его как человека тщеславного, авантюрного и в последние годы крайне нервного, что косвенно указывало на его двойную жизнь.

Жизнь без преследований

Когда выяснилось, что Вера Пеньковская не занималась шпионской деятельностью, женщина сменила фамилию на прежнюю, девичью, и перебралась на другую квартиру, но осталась в Москве. Никаких препятствий с трудоустройством и в иных сферах жизни власти в отношении Пеньковской не чинили. До выхода на пенсию в 1989 году, как указывает в своей книге «Шпион, который спас мир» Джерролд Шектер, она работала редактором в издательстве иностранной литературы.

Более того, известно, что одна из дочерей Олега Пеньковского, которая также после расстрела отца стала Гапанович, окончила университет и служила в КГБ. Несмотря на то, что судьбы Веры Дмитриевны и ее детей сложились вполне благополучно, бывшая жена агента отказывалась давать интервью. Только однажды она рассказала одному журналисту по телефону о том, что ее никогда не подвергали преследованиям, но она не хотела бы ворошить прошлое. Вера Дмитриевна поведала, что смотрит на события тех лет уже другими глазами, но что она под этим подразумевала, не уточнила.