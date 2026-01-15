Война колы: кто у кого украл рецепт?

«Кто у кого украл рецепт?» — это, пожалуй, главный вопрос в вечном споре Coca-Cola и Pepsi. Но если копнуть историю, все оказывается гораздо прозаичнее, как отмечает автор канала GadgetPage.

Первой на ринг вышла Coca-Cola. В 1886 году аптекарь Джон Пембертон намешал в Атланте сироп, который изначально продавали вообще как тонизирующее средство от нервов. Pepsi появилась только через семь лет, в 1893-м. Ее придумал другой фармацевт, Калеб Брэдхэм, и поначалу она называлась просто «Напиток Брэда». Семь лет разницы в то время — это целая пропасть, так что Кола официально старше.

Почему они так похожи? Все просто: тогда в Америке был настоящий бум на «аптечные газировки». Все подряд мешали сахар, кофеин и травяные экстракты, пытаясь создать идеальный эликсир бодрости. Это как современные энергетики — составы плюс-минус одинаковые, потому что все работают с одними и теми же ингредиентами. Брэдхэм не воровал формулу Пембертона (которая уже тогда была за семью замками), он просто варил свой напиток в том же стиле, который был в моде.

Интересно, как они поделили мир позже. Coca-Cola вовремя заняла нишу «той самой классики» и семейных традиций. А Pepsi, понимая, что первое место уже занято, пошла другим путем — стала брендом для молодежи, бунтарей и тех, кто хочет чего-то нового.

Кстати, про вкус. Pepsi объективно слаще (в ней чуть больше сахара и есть цитрусовая нотка), а Coca-Cola кажется более «колючей» из-за высокой кислотности и ванильного послевкусия. Но на слепых тестах люди все равно путаются. Почему? Потому что мы пьем не столько напиток, сколько бренд и те самые ассоциации из рекламы.

Так что никто ни у кого ничего не воровал. Это просто два аптекаря из разных штатов, которые поймали одну волну и превратили ее в бизнес на миллиарды.

