Кладоискатель нашел редчайшую монету и продал за 350 тысяч рублей

В Великобритании продали редчайшую монету, найденную кладоискателем в поле. Об этом сообщает издание Lincolnshire World.

Находка оказалась золотым статером, изготовленным кельтским племенем кориелтаувами между 50 и 10 годами до нашей эры. До сих пор удалось отыскать только две монеты этого типа.

На аукционе за монету шла ожесточенная борьба. Дольше всех продержались два потенциальных покупателя: один из Северной Ирландии, другой — частный коллекционер из Лондона. Победил лондонец, в последние 10 секунд торгов поднявший цену на 200 фунтов стерлингов (21 тысяча рублей) до 3,3 тысячи фунтов (350 тысяч рублей).