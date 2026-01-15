«Воробышек»: что всесильный нарком сделал с женщиной, которая его так называла

В истории о взлёте и падении Николая Ежова, одного из главных исполнителей «Большого террора», есть мрачно-ироничный эпизод. На его пути к вершинам власти стояла супружеская пара, оказавшая ему неоценимую поддержку и почти родительскую опеку. Их судьба — пример того, какую цену в сталинскую эпоху могли иметь забота и доверие.

Покровитель и «лучший работник»

Карьерный взлёт Ежова начался с Ивана Москвина, влиятельного руководителя отдела кадров ЦК ВКП(б). Встретившись на партийном съезде в 1925 году, Москвин разглядел в скромном, исполнительном работнике идеальный инструмент для поручений. Он лично пригласил Ежова в свой аппарат, считая того человеком, которому можно доверить любое дело без контроля. Их рабочие отношения быстро переросли в почти семейные: Ежов стал частым гостем в хлебосольном доме Москвиных.

Материнская опека и унизительное прозвище

Сердцем этого дома была Софья Александровна Бокий, жена Москвина, известная своей добротой и щедростью. Тщедушный, плохо одетый и вечно молчаливый Ежов вызывал у неё почти материнскую жалость.

В своих попечениях она зашла так далеко, что дала будущему всесильному наркому унизительное прозвище — «Воробышек». «Ешьте, Воробышек, вам надо поправиться», — приговаривала она, старательно угощая гостя за своим столом. Ежов покорно «клевал» угощение, не смея возразить, но, как выяснится позже, ни одного слова не забыл.

Месть «обиженного воробышка»

Взойдя на кровавый олимп в 1937 году в кресле наркома внутренних дел, Ежов немедленно предъявил счёт бывшим покровителям. Иван Москвин был арестован и вскоре расстрелян. Этого Ежову показалось мало. На ордере об аресте Москвина он собственноручно начертал зловещую резолюцию: «И жену тоже».

Софья Александровна Бокий, та самая добрая и щедрая хозяйка, разделила судьбу мужа. На допросах её сломали и вынудили признаться в нелепейшем обвинении — попытке отравить «Воробышка» по заданию английской разведки. Конечно, ничего подобного не было, но Софью Бокий тоже приговорили к смертной казни.