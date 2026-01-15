Операция «Квартира»: как советский композитор собирался убить Гитлера

Для миллионов советских людей Лев Книппер навсегда остался автором проникновенной песни «Полюшко-поле». Однако за фасадом успешной карьеры композитора и общественного деятеля скрывалась совсем иная, тайная жизнь. Архивные данные и свидетельства биографов рисуют его ключевой фигурой в одной из самых дерзких диверсионных операций НКВД, целью которой было устранение Адольфа Гитлера.

От белогвардейца — к видному деятелю искусства

Лев Книппер, родившийся в 1898 году, прошёл парадоксальный для советской эпохи путь. Участвуя в Гражданской войне на стороне белых, он в 1920 году эмигрировал с армией Врангеля. Но уже в 1922 году неожиданно вернулся в СССР, где его ждала стремительная карьера: известный композитор, дирижёр, заместитель председателя Союза композиторов. Этот головокружительный взлёт бывшего белогвардейца становится понятным лишь в одном контексте — вербовке его органами госбезопасности.

Семейный подряд: сестра в логове врага

Главным «активом» Книппера стала его родная сестра — блистательная актриса Ольга Чехова, покорившая Берлин. В годы войны, будучи завербованной (по некоторым данным, самим братом), она стала ценнейшим агентом в самом сердце Третьего рейха.

Её дружеские отношения с Геббельсом, Риббентропом и даже личное расположение Гитлера открывали доступ к сверхсекретной информации. Нацисты, считавшие её «милой аполитичной актрисой», не стеснялись вести при ней важные разговоры.

Операция «Квартира»: почему Гитлер остался жив?

Согласно плану, описанному биографом Фёдором Раззаковым, Книпперу отводилась роль смертника. В случае падения Москвы он должен был под видом бургомистра заманить высшее немецкое командование и самого фюрера на заранее заминированную квартиру и произвести взрыв. Ольге Чеховой, как главной доверенной персоне, поручалось организовать этот роковой визит. Однако операция так и не была приведена в исполнение — Москву отстояли.

Послевоенные годы

Лев Книппер остался жив и благополучно пережил войну. А вот Ольга Чехова была арестована. Правда, вскоре ее отпустили и вернули в Германию, где она и скончалась в 1980 году. Книппер и Чехова больше не виделись и даже не переписывались. Возможно, это было связано с их диверсионной деятельностью. Впрочем, многие догадывались, чем занимался Книппер, который, как вспоминал его сын Владимир, вдруг появлялся в трескучие морозы загорелый.

В «Краткой российской энциклопедии» В. М. Карева указано, что Лев Книппер стал автором многих опер и балетов, изучал музыку союзных республик. Свое 75-летие Лев Константинович встретил за рабочим столом, на котором, как всегда, были груды исписанной нотной бумаги. Именно в этом возрасте композитору суждено было покинуть этот мир. Книппер, скончавшийся на 6 лет раньше своей сестры, упокоился на Новодевичьем кладбище.