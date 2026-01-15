Зачем Сталин предлагал союзникам разделить Луну

Потсдамская конференция летом 1945 года вошла в историю как встреча, определившая контуры послевоенного мира: судьбу Германии, границы в Европе и начало нового политического противостояния. Но в протоколах и воспоминаниях участников сохранился один почти фантастический эпизод, больше похожий на сюжет из научной фантастики. На фоне обсуждения репараций и границ Иосиф Сталин неожиданно предложил… разделить Луну.

Не Германия, а Луна: шок в зале заседаний

По свидетельству американского историка и переводчика Роберта Майлина, присутствовавшего на встрече, это произошло ближе к завершению конференции. Когда основные вопросы о зонах оккупации Германии казались уже решёнными, советский лидер внезапно поднял тему космического пространства.

Новый президент США Гарри Трумэн, услышав перевод, был настолько ошеломлён, что переспросил, не идёт ли речь всё же о разделе Германии. Сталин категорично подтвердил: нет, он говорит именно о естественном спутнике Земли. И это не была шутка или метафора.

Серьёзные намерения: зачем СССР понадобилась Луна

Сталин подкрепил своё заявление весомым аргументом, заявив, что у Советского Союза уже есть «силы и возможности, чтобы доказать свой приоритет самым серьёзным образом». Современные исследователи видят в этом шаге не бредовую идею, а часть глубоко продуманной стратегии.

Вопрос престижа и первенства. Уже в то время, за 12 лет до запуска «Спутника», в СССР велись серьёзные разработки в области ракетостроения. Раздел Луны был бы грандиозным символическим актом, закрепляющим лидерство страны-победительницы в новой, космической сфере. Военно-стратегический плацдарм. Историк Ольга Грейгъ в своих работах указывает на существование в СССР с 1937 года секретного наркомата авиапромышленности, занимавшегося, в том числе, перспективными проектами. А в выступлении того же года нарком обороны Климент Ворошилов открыто заявлял о Луне как о будущем «плацдарме для триумфа Красной армии». Контроль над спутником рассматривался как ключ к военному доминированию на Земле.

Чем закончилось это невероятное предложение, точно неизвестно. Очевидно, что западные союзники не восприняли его всерьёз в тот момент, посчитав либо розыгрышем, либо пропагандистской демонстрацией амбиций. Но сама инициатива Сталина стала пророческой. Потсдам, по сути, стал местом, где впервые на высочайшем уровне была озвучена идея космоса как арены будущего соперничества сверхдержав.