Энзелийская операция: как большевики пытались пробиться к Индийскому океану

Энзели – иранский порт на Каспийском море в провинции Гилян. Однако в мае 1920 года он стал ареной дерзкой военной операции, за которой скрывался один из самых амбициозных и малоизвестных проектов раннего советского руководства.

«Вынужденная необходимость»

В советской историографии, как, например, в фундаментальном труде «Гражданская война в СССР» (1986 г.), Энзелийская операция (18 мая – 6 июня 1920 г.) представлялась как вынужденная мера. Её цели декларировались четко: ликвидировать угрозу со стороны белогвардейского флота и британской базы в нейтральной Персии (Иране), а также вернуть уведённые корабли. Успех операции подавался как безусловная победа: флот был отбит, трофеи захвачены, а войска, выполнив задачу, покинули территорию соседнего государства.

Мечта о мировом пожаре

За этим фасадом «военной необходимости» десятилетиями существовало табу на истинные мотивы. Операция была не финалом, а прологом. Её истинной целью являлось создание плацдарма для разжигания «мировой революции» на Востоке, о чём мечтали ключевые большевистские лидеры. Даже возникшая в результате спецоперации советская республика на севере Персии называлась «Гилянской советской республикой», что не было её настоящим именем, и представлялась как спонтанная и незапланированная правительством РСФСР восторженная реакция местных народно-демократических кругов на приход дружественных советских войск.

Амбициозный план Троцкого

«Но мы ещё дойдём до Ганга, но мы ещё умрём в боях, чтоб от Японии до Англии сияла Родина моя», — написал советский поэт Павел Коган в 1940 году. Это было запоздалое эхо мечты о мировой революции, которая враз, с помощью Красной Армии, скинет международный (прежде всего британский) империализм в Азии. Этой мечтой многие большевики, включая их лидеров, бредили с самого начала Гражданской войны.

В августе 1919 года, когда белогвардейские войска генерала Деникина на юге России неудержимо расширяли зону своего контроля и рвались к Москве, Троцкий на заседании Политбюро ЦК РКП(б) предложил бросить все силы Красной Армии на Туркестан, чтобы оттуда пробиться к Индии и создать смертельную угрозу британскому колониальному господству. Молодая республика обошлась тогда без такого эффектного самоубийства. Но желание нанести удар по Англии в сердце её владений, без которого она, как казалось ещё Наполеону, не сможет жить – в Индию – продолжало влиять на стратегические и политические решения советского руководства.

Руководитель геноцида армян на службе Советской России

С этой же целью подручный Троцкого Карл Радек в марте 1919 года инкогнито встретился в Берлине с нелегально проживавшим там бывшим военным министром Османской империи Исмаилом Энвер-пашой. Самой Османской империи уже фактически не существовало: она подписала капитуляцию в Первой мировой войне. По требованию победителей – Англии и Франции – султан создал военный трибунал, который заочно осудил Энвера-пашу на смертную казнь за организацию геноцида армян 1915-1918 гг., в ходе которого было уничтожено около миллиона человек.

Энвер-паша не стал дожидаться приговора и сбежал в Германию. Но и там ему становилось опасно. Германия тоже капитулировала перед западными державами и могла выдать сановного беглеца.

Энвер-паша ненавидел своих победителей. А его имя было популярно в среде мусульман Британской империи. На этой почве, как казалось некоторым большевикам, бывшего султанского министра можно будет использовать. Энвер-паша тоже собирался использовать интерес к нему большевиков.

На первых порах стороны сошлись в условиях. В 1920 году Энвера-пашу направили в ещё одну марионеточную советскую республику – Бухарскую, чтобы он как военный специалист помог организовать ей свою Красную Армию. Энвер-паша не долго задержался на этой должности: всего через три недели своего пребывания в Бухаре он перешёл на сторону басмачей со всеми планами размещения советских воинских частей в Средней Азии.

«Деколонизация»

Но неудача с Энвер-пашой не могла перечеркнуть надежды большевиков на скорый разгром Британской империи с помощью угнетённых народов Востока. Один из путей к этому была призвана открыть Энзелийская операция.

«Советские корабли вошли в гавань Энзели, — сообщало упомянутое издание «Гражданская война в СССР», — и приняли уведённый врагами Каспийский флот (10 крейсеров, 7 минных транспортов, 4 минных катера-истребителя), свыше 50 орудий, 6 гидросамолётов, 20 радиостанций, 20 тыс. снарядов, 160 тыс. пудов хлопка, 25 тыс. пудов рельсов, до 8 тыс. пудов меди… Выполнив поставленную задачу, 6 июня 1920 г. советская флотилия согласно приказу РВС Республики от 26 мая покинула территорию и территориальные воды Ирана. Советское правительство объявило Каспийское море свободным для плавания иранских судов и безвозмездно передало Ирану русские торговые учреждения в Энзели».

На самом деле то, зачем советские военные корабли и десант пришли в Персию, ещё только начиналось. И бывшее имущество Российской империи в Энзели было передано советской Россией вовсе не законному шахскому правительству, а образованной ею Персидской Советской Республике (ПСР).

Взлёт и падение Персидской Советской Республики

В любом обществе есть свои недовольные, и Персия начала ХХ века не была исключением. Большевистская революция дала им воодушевляющий пример, а реальное присутствие советский войск толкнуло на выступление. В Гиляне дело осложнялось ещё и национальным составом провинции, отличным от большей части Персии.

С 1914 года в лесах и горах Гиляна вёл вооружённую борьбу против шахских властей «благородный разбойник» Мирза Кучек-хан, талыш по национальности. Его-то, за неимением чего-либо лучшего, большевики и назначили главою ПСР. Правительство поддержали, по разным мотивам, самые широкие слои населения провинции. Но между ними сразу же разгорелась вражда из-за разного видения «задач революции».

В ПСР была создана Персидская Красная Армия, которая развернула военные действия против шахских войск. Оружие и боеприпасы ей шли из советского Баку.

ПКА дважды пыталась наступать на Тегеран, но оба раза неудачно. В руководстве ПСР нарастали разногласия между традиционной феодальной знатью во главе с Кучек-ханом, поддержавшей республику только ради своих властных амбиций, и местными радикалами во главе с Хайдар-ханом Аму-оглы (по русскому паспорту – Таривердиевым), присланным большевиками из советского Азербайджана. Аму-оглы хотел всеобщего раздела земель между крестьянами и побуждал их к террору против феодалов и мусульманского духовенства.

Осенью 1921 года Кучек-хан избавился от опеки РСФСР, организовал убийство Аму-оглы и его сторонников и попытался войти в переговоры с шахскими властями о признании его главой сепаратистской республики. Однако те не стали разговаривать с мятежником, убили и его самого, и его радикальных попутчиков.