Ночь Мирадж: история и традиции мусульманского праздника

Ночь Мирадж — особая дата в исламском календаре. Она посвящена одному из самых значимых событий в жизни пророка Мухаммеда, которое оказало большое влияние на исламские духовные традиции и религиозную практику. История, духовные смыслы этой даты, а также полезные советы для верующих о том, как провести священную ночь, — в материале «Газеты.Ru».

Какого числа будет Ночь Мирадж в 2026 году

В мусульманской традиции этот праздник известен как Лейлят аль-Исра валь-Мирадж, что в переводе с арабского означает «ночь путешествия и восхождения». Его также часто называют Раджаб-байрам, что означает «праздник в месяце Раджаб».

Ночь Вознесения пророка Мухаммеда отмечается каждый год в месяце Раджаб с 26 на 27 число. Исламский мир использует календарь Хиджры, который на несколько дней короче григорианского, поэтому даты религиозных исламских праздников смещаются из года в год.

С 15 на 16 января отмечается Ночь Мирадж в 2026 году

Праздничные мероприятия в мечетях начнутся после вечернего намаза 15 января и продлятся до рассвета 16 января.

Что такое Хиджра?

Хиджра — это переход, который совершил пророк Мухаммед из Мекки в Медину в 622 году по григорианскому календарю. Этот исторический момент считается началом исламского лунного летоисчисления и служит основой для мусульманского календаря.

Год по Хиджре состоит из 12 месяцев и насчитывает 354 или 355 дней, что делает его короче солнечного года.

История праздника

Согласно мусульманскому преданию, именно в эту ночь пророк Мухаммед совершил путешествие из Мекки в Иерусалим, а затем по воле Всевышнего был вознесен на небеса. Эти события, известные как Исра и Мирадж, упоминаются в Коране и подробно описываются в хадисах, рассказал «Газете.Ru» заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, председатель Духовного управления мусульман Московской области, муфтий Рушан Аббясов.

События Исра и Мирадж произошли в один из самых сложных периодов в жизни пророка Мухаммеда. Этот этап истории известен как «год печали»: пророк потерял свою супругу Хадиджу и дядю Абу Талиба – людей, которые были для него опорой и защитой. Преследования со стороны мекканских язычников усиливались, а призыв к исламу встречал все большее сопротивление. Рушан Аббясов муфтий, председатель Духовного управления мусульман Московской области

Именно в это время, как говорится в Коране, Аллах удостоил пророка особого знамения. В ночи он был перенесен из Заповедной мечети в Мекке в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме – событие, получившее название «Исра». В исламских источниках подчеркивается, что это путешествие произошло по воле Всевышнего и за пределами привычных законов времени и пространства.

Пророк путешествовал вместе с архангелом Джабраилом (в христианской традиции — Гавриил). В Иерусалим их доставил бурак — крылатая лошадь с человеческим лицом. По пути они посетили знаменитые места, такие как гора Сион и Бейт-Лахм (Вифлеем).

«В Иерусалиме, который занимает особое место в сердцах мусульман, пророк Мухаммед совершил молитву вместе с пророками прошлого. Этот эпизод символически подчеркивает преемственность откровений, ниспосланных Богом в разные периоды человеческой истории», — пояснил Аббясов.

После молитвы Джабраил предложил Мухаммеду два бокала — один с молоком, другой с вином. Пророк выбрал молоко, на что Джабраил ответил, что это правильный выбор, поскольку вино запрещено для мусульман.

Этот эпизод в Коране стал основой запрета на употребление алкоголя в исламе.

«После этого последовало вознесение на небеса — Мирадж. Согласно хадисам, пророк Мухаммед прошел через несколько небесных уровней, встречаясь с пророками прошлого, и в итоге встретился со Всевышним. Ключевым итогом этого вознесения стало установление обязательной пятикратной молитвы — намаза, который является одним из столпов ислама», — подчеркнул Аббясов.

Согласно преданию, на каждом небесном уровне Мухаммед встречал различных пророков — Яхъю, Ису, Юсуфа, Идриса, Харуна, Мусу и патриарха всех пророков Ибрахима, который показал ему ад и рай. Восхождение завершилось встречей с Аллахом, где Мухаммед произнес 99 тысяч слов. В ответ он получил откровение — концовку второй главы Корана и благую весть о том, что все мусульмане, верящие в единого Бога, смогут войти в рай.

Пророк попросил у Аллаха смягчения изначального предписания о пятидесяти молитвах в день, и вместо этого ему было позволено молиться лишь пять раз. После этого Мухаммед вернулся в храм в Иерусалиме, откуда бурак перенес его назад в Мекку.

Первой, кому пророк рассказал о своем восхождении, была его двоюродная сестра Хани. Утром, когда она пришла к нему, он поведал ей об удивительном путешествии. Позже, рассказывая об этом своим сподвижникам и другим слушателям, Мухаммед подчеркивал, что его путешествие произошло мгновенно — сосуд, который Джабраил опрокинул перед их отправлением, не успел упасть на пол, и пророк поймал его на лету.

Чтобы подтвердить свои слова, Мухаммед также описал Иерусалим и перечислил караваны, следовавшие из этого города в Хиджаз. Сказанное подтвердил тесть Мухаммеда Абу Бакр и очевидцы, прибывшие спустя некоторое время из Иерусалима.

Суть и значение праздника

Мусульмане считают, что во время этого путешествия пророк Мухаммед встретил многих предыдущих пророков и был наделен знаниями о сути веры.

Эта ночь, согласно исламу, символизирует преодоление земных ограничений и стремление к духовному совершенству, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и искусства им. Ибрагимова, доцент кафедры религиоведения Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета Азат Ахунов.

«Смысл праздника заключается в том, чтобы напомнить мусульманам, что этот бренный мир очень кратковременен, а после Божьего суда они переселятся в вечный мир. То есть праздник Мирадж-байрам символизирует будущее, которое ожидает верующих мусульман, а также напоминает о важности совершения добрых дел и о том, что человек оставит после себя своим семьям и близким», — рассказал он.

Рушан Аббясов отметил, что для верующих события Исра и Мирадж стали символом божественной поддержки в период тяжелых испытаний, а также источником религиозных предписаний.

«Сегодня Лейлят аль-Исра валь-Мирадж воспринимается мусульманами не только как напоминание о чуде, но и как повод для размышлений о вере, ответственности и духовной связи человека с Богом. В разных странах и общинах эту ночь проводят по-разному, однако ее главный смысл остается неизменным — напоминание о том, что даже после самых трудных периодов следует облегчение», — подчеркнул муфтий.

Духовные смыслы ночи Исра валь-Мирадж

Особое место в духовном осмыслении этой ночи занимает намаз.

Обязательная пятикратная молитва была предписана не на земле, а во время вознесения, что подчеркивает ее исключительное значение. Можно сказать, что намаз — «мирадж верующего», потому что позволяет человеку духовно приближаться к Богу в повседневной жизни. Рушан Аббясов муфтий, председатель Духовного управления мусульман Московской области

Ночь Исра валь-Мирадж также подчеркивает единство пророческой традиции, обращает внимание муфтий. Встречи пророка Мухаммеда с его предшественниками символизируют общность монотеистического послания, что имеет особое значение в межрелигиозном контексте.

Наконец, эта ночь рассматривается как испытание искренности веры.

«Принятие рассказа об Исра и Мирадже требовало доверия к Божественному откровению, выходящего за пределы привычного человеческого опыта. Для мусульман это стало напоминанием о том, что вера — это не только знание и рациональные доводы, но и внутренняя убежденность», — пояснил Аббясов.

Традиции праздника

Ночь Мирадж считается священной, и в это время мусульмане особенно строго придерживаются традиций.

Днем верующие собираются в мечетях, где совершают совместный намаз и слушают проповедь имама.

Ночью принято бодрствовать, читая Коран и уделяя внимание каждому слову, делясь историями о чудесах, произошедших с пророком Мухаммедом в эту ночь, и произнося молитву «Салават» в его честь. Верующие молятся, произносят дуа (личные молитвы) и просят благословений для себя и своих близких.

На утро после аль-Мирадж рекомендуется держать уразу (пост).

«В праздничные дни можно как работать, так и отдыхать — это зависит от каждого верующего. В исламе есть только два основных праздника — Ураза-байрам и Курбан-байрам, в которые мусульмане не должны трудиться. К слову, во многих мусульманских странах, светских государствах, Ночь Мирадж не признается официальным праздником и не является выходным днем», — обратил внимание Ахунов.

Что нужно делать в Ночь Мирадж

Ночь Мирадж не имеет строгих обязательных ритуалов, но есть несколько традиций и рекомендаций, которые мусульмане могут выполнять.

Молитва. Мусульмане призваны совершать молитвы. Это может быть как обязательный намаз, так и дополнительные добровольные молитвы (нафиль), которые углубляют связь со Всевышним Аллахом.

Чтение Корана. В эту ночь рекомендуется читать священную книгу и размышлять над аятами Корана. Считается, что Коран был подарен Мухаммеду во время восхождения.

Праведные мусульмане обычно отмечают ночь Мирадж семейным ужином, чтением Корана и поминовением предков. Азат Ахунов доцент кафедры религиоведения Казанского федерального университета

Дуа . Просьбы о прощении и благословениях себя и своих близких являются важными в эту ночь. Мусульмане просят Аллаха о помощи и удаче в своих делах.

Совершение благих дел. Ночь Мирадж — прекрасный момент для совершения добрых дел и помощи другим. В эту ночь верующие мусульмане навещают родственников, угощают гостей и раздают милостыню нуждающимся.

«Особое внимание в эту ночь уделяется покаянию и просьбам о прощении. Такие моменты духовного сосредоточения помогают человеку переосмыслить свои поступки, укрепить намерение следовать религиозным предписаниям и улучшить отношения с окружающими», — добавил Рушан Аббясов.

Что нельзя делать в Ночь Мирадж

Хотя нет строгих предписаний о том, что нельзя делать в Ночь Мирадж, у мусульман есть общее понимание того, как вести себя с учетом святости этого времени.

В священную Ночь Мирадж нельзя:

распространять сплетни, лгать и клеветать;

ссориться и обижаться на других;

пренебрегать обязательными молитвами;

обманывать и нарушать обещания;

устраивать шумные застолья и бесполезно проводить время;

сквернословить и ругаться

пить алкоголь и есть нехаляльную пищу.

Что не относится к халяльной еде?

Нехаляльная пища — это продукты, которые не соответствуют исламским законам (шариату) и поэтому не допускаются к употреблению мусульманами.

К таким продуктам относятся свинина, мясо хищников, мертвая рыба, а также мясо животных, которых убили не по исламским ритуалам. В более широком смысле, халяльное питание должно быть чистым и соответствовать духовным традициям ислама, тогда как не халяльная пища включает в себя запрещенные компоненты и методы производства.

Уроки Исра валь-Мирадж для современной жизни

События Исра и Мирадж остаются актуальными и за пределами религиозного контекста, поскольку затрагивают универсальные темы — преодоление трудностей, поиск смысла и внутреннюю устойчивость человека, обратил внимание Рушан Аббясов.

Один из главных уроков этой ночи — значение дисциплины и постоянства в вере. Намаз, установленный именно во время Мираджа, требует от человека регулярности и ответственности, независимо от жизненных обстоятельств. Для современного мусульманина, живущего в ритме большого города, это напоминание о необходимости находить время для внутренней паузы и осмысленного диалога с Богом. Рушан Аббясов муфтий, председатель Духовного управления мусульман Московской области

Для современных мусульман Лейлят аль-Исра валь-Мирадж — не просто памятная дата религиозного календаря, а напоминание о глубокой связи между духовным опытом и повседневной жизнью. Эта ночь обращает внимание на ценность веры, которая поддерживает человека в периоды испытаний, и на ответственность, которая следует за религиозным выбором.

«Для верующих она становится возможностью притормозить в потоке дел, задуматься о своем духовном состоянии и пересмотреть отношение к молитве — той самой практике, которая была дарована во время вознесения пророка Мухаммеда», — подчеркнул Аббясов.

Даже краткое обращение к этим смыслам может стать точкой внутреннего обновления, резюмировал муфтий.