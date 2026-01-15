Тайный список: как Красная армия играла в прятки с абвером

В годы Великой Отечественной войны засекречивалось всё: дислокация частей, планы операций, названия населённых пунктов. Но немногие знают, что высший командный состав Красной Армии — сами маршалы и генералы — на время тоже «исчезали» с карты войны, скрываясь за простыми русскими фамилиями. Эта практика была рутиной для Ставки и служила дополнительным слоем оперативной маскировки.

Семейный шифр «товарища Васильева»

Иосиф Сталин, как Верховный Главнокомандующий, подписывал тысячи документов. Но в секретных директивах и шифровках его подпись часто заменял псевдоним. Согласно исследованиям, например, доктора исторических наук Александра Печенкина, Сталин чаще всего использовал фамилию «Васильев». Историки связывают этот выбор с именем его младшего сына — Василия. Иногда в ходу был и псевдоним «Иванов» — классическая «фамилия-невидимка».

Маршальский «тайный список»: от отчества к псевдониму

Практика была всеобщей. Маршалы и командующие фронтами, чьи настоящие фамилии были на слуху у вражеской разведки, в секретной переписке получали новые имена. Чаще всего они образовывались от отчеств, создавая своеобразный код:

Георгий Жуков становился «Константиновым» (от отчества Константинович) или «Юрьевым» (Юрий — светский вариант имени Георгий).

Иван Конев фигурировал как «Степанов» или «Степин».

Константин Рокоссовский скрывался под фамилиями «Костин» и «Донцов».

Александр Василевский превращался в «Михайлова», а Климент Ворошилов — в «Ефремова».

Игра в прятки с абвером

Основная причина введения псевдонимов — усиление секретности. Несмотря на то, что большинство донесений, телеграмм и других материалов шифровались, противник мог их разгадать и по фамилиям военачальников вычислить планы советской стороны. Так, тот же Георгий Жуков во время Великой Отечественной войны чаще всего наведывался в те места, где предполагалось атаковать немцев.

Впрочем, Дмитрий Волкогонов, генерал и доктор исторических наук, на страницах своей книги «Сталин» высказывал предположение о том, что врагу, расшифровавшему советские документы, не составило бы труда догадаться о том, под какой фамилией скрывался то или иной военачальник. Во-первых, об этом могло поведать содержание послания, а, во-вторых, как уже было сказано выше, многие псевдонимы происходили от отчеств их обладателей или, в крайнем случае, от имен их детей.