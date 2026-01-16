Загадка заселения Америки получила новое объяснение

Новое исследование в журнале Science Advances предлагает альтернативную версию заселения Америки: предки коренных американцев могли двигаться не по суше через Берингию, а по морю — вдоль тихоокеанского побережья Северо-Восточной Азии.

Ученые из Японии и США считают, что стартовой точкой могла стать прибрежная зона, включающая Хоккайдо, Сахалин и Курильские острова. По их данным, именно там люди могли переждать самый тяжелый период последнего ледникового максимума и затем продолжить путь на восток.

Генетические и палеогеномные материалы показывают: популяция предков современных коренных американцев сформировалась в Северо-Восточной Азии около 25 000 лет назад. После длительной изоляции эти группы, как предполагается, начали движение в сторону Америки. Однако место так называемого «периода застоя», когда миграция могла надолго остановиться, оставалось спорным. Авторы работы указывают на регион Хоккайдо — Сахалин — Курилы, где климатические условия могли быть мягче, чем в ледяной зоне Берингии.

Дополнительный аргумент дает археология. Каменные наконечники стрел и лезвия, найденные в Северной Америке и на Хоккайдо, демонстрируют заметное сходство. Речь идет об орудиях возрастом примерно 18–20 тысяч лет. Они имеют характерные эллиптические формы, двустороннюю обработку кромок и прочные поперечные сечения. При этом в Берингии похожие технологии, по данным исследования, появляются значительно позже — около 14 тысяч лет назад.

Ученые считают, что направление распространения этих технологий идет от Северо-Восточной Азии к Америке, а не наоборот. Наконечники могли использоваться как для сухопутной охоты, так и в прибрежной зоне, что говорит о широких адаптивных возможностях древних групп.

На фоне ледниковой обстановки такая версия выглядит логичной. В период последнего ледникового максимума примерно 29–18 тысяч лет назад север Северной Америки был закрыт ледяными щитами. Продвижение по внутренним маршрутам через Берингию в таких условиях могло быть крайне рискованным, а археологических свидетельств постоянного присутствия людей в этих районах за нужный период исследователи не приводят.

Зато раскопки на японских островах, как отмечается в работе, подтверждают наличие морских навыков у людей еще 35 000 лет назад. Это укладывается в гипотезу прибрежной миграции, когда движение идет вдоль береговой линии с опорой на морские ресурсы — рыбу, водоросли и другие источники пищи. Такой маршрут связывают с концепцией «водорослевой магистрали», предполагающей постепенное продвижение вдоль Тихого океана.

Отдельно подчеркивается, что самые ранние мигранты могли не оставить прямого генетического следа в современных популяциях. Авторы допускают, что речь идет о «призрачной популяции» — группе, которая могла сыграть роль в раннем заселении Америки, но позднее исчезла или была ассимилирована.

При этом более поздние переселенцы, связанные с культурой Дзёмон, как уточняется в исследовании, прибыли на Хоккайдо значительно позже — примерно 10 тысяч лет назад.