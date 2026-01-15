Ненавидящая свои пальцы женщина разбогатела благодаря им

29-летняя американка Китти Ван, много лет стеснявшаяся своих длинных кистей, превратила главный комплекс в успешную карьеру. Об этом сообщает The Mirror.

© Freepik

Ван с юности работала моделью: снималась для журналов и рекламы. При этом руки казались ей самой непривлекательной частью ее внешности: в детстве и юности она ненавидела свою внешность из-за «длинных и больших» кистей.

Однако фотографы, наоборот, часто отмечали их красоту. После 10 лет в фэшн-индустрии женщина решилась на необычный шаг — в марте 2023 года она нашла агентство для моделей отдельных частей тела. Вскоре она начала сотрудничать с такими гигантами, как Walmart, Starbucks и Apple и разбогатела.

Теперь особенность приносит Ван около 2,4 тысячи долларов (около 189,6 тысячи рублей) за один рекламный день, а ежегодный доход от съемок рук составляет 70 тысяч долларов (около 6,3 миллиона рублей).

«Я определенно была неуверенной в себе, когда взрослела. Раньше мне это не приходило в голову, но, теперь, глядя на фотографии, я думаю: "вау, вот почему мои руки красивые"», — рассказала модель.

Чтобы руки выглядели идеально, Ван использует ночные маски, сыворотки для кутикулы и масла, а также старается избегать травм, играя в пляжный волейбол. В социальных сетях ее уникальная профессия вызывает живой интерес, и многие девушки пишут ей с вопросом, могут ли они тоже стать моделями рук. Главный совет от Китти: ухаживайте за своими руками так же тщательно, как и за лицом.

Ранее сообщалось, что претендентка на звание «Мисс Шотландия» разбогатела на продаже грязных тапочек и воды из ванны.