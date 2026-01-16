Захват «Аврасии»: история демонстративного и удивительно бескровного теракта

30 лет назад, 16 января 1996 года, в турецком порту Трабзон вооруженные люди в масках за две минуты захватили паром «Аврасия», зафрахтованный одной из российских компаний для перевозки туристов и грузов между Россией и Турцией. Захватчики, лидер которых назвал себя помощником чеченского террориста номер один Шамиля Басаева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), выдвинули российским властям ультиматум — вывести федеральные силы с Северного Кавказа, пригрозив в случае отказа расстреливать по одному заложнику каждые десять минут. Драматические события на пароме продлились два дня, а их развязка оказалась весьма неожиданной. Подробности происшествия — в материале «Ленты.ру».

Паром «Аврасия» захватили за две минуты

Автомобильный паром «Аврасия» (в переводе с турецкого — «Евразия») в середине 1990-х годов принадлежал частной турецкой компании «Кыйы-тур», которая специализировалась на организации шоп-туров. Судно могло перевозить до 500 пассажиров и 50 машин.

13 января 1996 года паром принял на борт 184 человека, в основном торговцев из Сочи, и двинулся в сторону Трабзона, успешно дойдя до пункта назначения. 16 января около 18:45 на «Аврасии» заканчивалась погрузка: на борту находилось 226 человек, в основном россиян, и десять грузовиков. В ночь на 17 января паром должен был отправиться в Россию.

Когда на «Аврасии» заканчивались последние приготовления, к судну подъехал странный грузовик, из которого выскочили шесть человек в масках и с автоматами в руках. Стреляя в воздух и выкрикивая экстремистские лозунги, они поднялись на борт. Трое ворвались в рулевую рубку, заявили о захвате парома «чеченскими патриотами» и приказали экипажу следовать в Стамбул.

Захват «Аврасии» занял всего пару минут, причем помешать террористам безуспешно попыталась полиция порта. В перестрелке с ними ранения получил начальник местной службы безопасности Рахми Тянджа, которого налетчики попросту втащили на паром.

Следом на борт судна поднялась вторая группа террористов, которые несли в руках чемоданы и большие полиэтиленовые пакеты — в них захватчики доставили на «Аврасию» взрывчатку.

Началась стрельба, какие-то люди бегали с автоматами в масках. Человек четырнадцать, говорят, их было, но мы видели человек десять. Женщины кричали «Помогите!» Из воспоминаний очевидца захвата парома «Аврасия»

Главарь захватчиков назвал себя помощником Басаева

Спустя 20 минут после захвата террористы связались с турецкими властями по судовой рации. Главарь захватчиков — гражданин Турции Мохаммед Токджан (Точкан) — объявил себя помощником Шамиля Басаева и членом организации «Внуки Шамиля», созданной чеченской диаспорой.

Эта диаспора оказывала активную финансовую поддержку Джохару Дудаеву, лидеру самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация).

Токджан заявил, что все пассажиры парома и экипаж взяты в заложники, а в трюмах «Аврасии» заложено 50 килограммов взрывчатки

Поначалу захватчики потребовали вывода российских федеральных сил с Северного Кавказа и признания независимости местных республик. Но вскоре требования изменились: теперь федеральные силы должны были уйти лишь из дагестанского села Первомайское, выпустив оттуда в Чечню отряд «чеченского террориста номер два» Салмана Радуева.

После объявления требований у всех заложников потребовали паспорта, чтобы вычислить россиян. Остальным пассажирам, по словам террористов, беспокоиться не стоило. Как отмечал политолог Александр Черницкий, паники на пароме не было, все происходящее пассажиры иронично назвали «принудительным круизом».

Они [захватчики] не столько совершают теракт, сколько изображают его видимость. Такое впечатление, что чеченцы делают то, что им приказано делать какими-то серьезными структурами, которые задумали эту акцию. Те же структуры позаботились о том, чтобы захват судна прошел гладко Вадим Демерчи, судовой врач «Аврасии» Из книги политолога Александра Черницкого «Как спасти заложника, или 25 знаменитых освобождений»

Турецкие власти, узнав о захвате, официально заявили о готовности содействовать освобождению заложников. Порт был оцеплен, началось планирование штурма парома.

О захвате «Аврасии» говорил весь мир

Блокада порта продлилась недолго — ее пришлось снять после того, как террористы всерьез заговорили о расстреле заложников. В переговоры с захватчиками вступили турецкие власти, консульство России в Турции и российские спецслужбы, однако результата это не дало: к утру 17 января паром «Аврасия» снялся с якоря.

Судно стало курсировать вдоль турецкого побережья. Террористы собирались через некоторое время выйти в Босфор, добраться до порта Стамбула и взорвать там паром в случае неудачных переговоров. Однако турецкие власти наотрез отказались впускать «Аврасию» в пролив и блокировали ее боевыми кораблями.

В какой-то момент вплотную к парому подошел крейсер турецких ВМС, с борта которого на «Аврасию» по приглашению захватчиков спустились телевизионные журналисты. Власти Турции согласились допустить на паром представителей СМИ, хотя российская сторона просила этого не делать.

В ответ террористы прекратили движение и бросили якорь у маяка Румиле

Захватчики охотно общались с журналистами и подчеркивали, что не намерены причинять вред пассажирам, если их требования будут услышаны. Вместе с тем они не выпускали из рук автоматы, демонстративно передергивали затворы и выводили людей в коридоры.

Эти кадры с «Аврасии» вскоре облетели весь мир. Отовсюду раздавались голоса, требующие выполнить требования террористов. А те вскоре выступили в эфире государственной турецкой телекомпании: они заявили о своем решении следовать в Босфор и потребовали отвести от парома крейсер ВМС.

У нас нет альтернативы — мы готовы взорвать динамит Из заявления террористов в эфире турецкой телекомпании

На раздумья захватчики дали турецким властям всего 30 минут, однако на деле переговоры затянулись более чем на три часа и ни к чему так и не привели. Власти требовали отпустить заложников и сдаться, террористы — пропустить их в Стамбул к представителям чеченской общины и журналистам на пресс-конференцию.

За это время корабли ВМС Турции взяли «Аврасию» в кольцо.

Террористы без боя сдались полиции

Утром 18 января настрой террористов изменился: турецкая национальная разведывательная организация задержала их родственников и жен. Тогда же захватчики узнали об ожесточенных боях в селе Первомайское, куда на помощь отряду Салмана Радуева пытались прорваться более 300 чеченских боевиков.

Федеральные силы разбили эту подмогу на подступах к селу, но Радуев со своими людьми сумел ускользнуть и скрылся в Чечне. Узнав об этом, террористы с «Аврасии» поменяли требования: они захотели встретиться с журналистами в Стамбуле и получить гарантии безопасности для беспрепятственного выезда в Чечню, а затем пообещали отпустить заложников.

После этого паром в сопровождении судов ВМФ Турции двинулся в сторону Стамбула. Движение судна осложнял начавшийся шторм. Когда 19 января «Аврасия» достигла причала, на борт сразу же ворвались турецкие полицейские, а террористы сложили оружие и сдались без боя. Наручники надели на девять человек, хотя свидетели утверждали, что захватчиков было больше.

Вскоре арестованных доставили в полицейский участок порта Эрегли.

Там их поселили без всякой охраны в просторной чистой камере с телевизором и даже санитарным узлом — большая редкость для турецкой тюрьмы Из книги политолога Александра Черницкого «Как спасти заложника, или 25 знаменитых освобождений»

По данным политолога Черницкого, прибывшие для дачи показаний российские заложники отмечали «поразительное равнодушие» турецких следователей. «Казалось, турки выполняли никому ненужную, чисто формальную работу и хотели поскорее с ней покончить», — отмечал политолог.

Пятеро из девяти осужденных сбежали из тюрем

Перед судом по делу о событиях на «Аврасии» предстали девять человек — два чеченца, шесть турок и гражданин Грузии. 11 марта 1997 года всех их признали виновным в захвате парома и приговорили к лишению свободы на сроки более восьми лет каждого. Но после этого с осужденными стали происходить очень странные дела.

Двое из них сбежали из турецкой тюрьмы уже в сентябре 1997 года. Всего месяц спустя тот же трюк провернули двое их осужденных подельников — приближенный и шурин Шамиля Басаева Хамзат Гицба (Рокки), который жил в Грузии, и чеченец Рамазан Зубароев. Подробности этих побегов официально не раскрывались.

В том же 1997 году из тюрьмы исчез главарь террористов Мохаммед Токджан, который подкупил одного из надзирателей. Его поймали лишь два года спустя при попытке пробраться из Турции в Косово. При аресте он заявил, что в случае с «Аврасией» действовал по прямому указанию Шамиля Басаева, а основной целью захвата парома была демонстрация силы.

Правда, отбывать весь срок заключения Токджану не пришлось — уже в декабре 2000 года его вместе с сообщниками освободили по амнистии.

Как оказалось, с этим решением явно поспешили: уже 23 апреля 2001 года Токджан организовал еще одно громкое преступление — захват отеля в Стамбуле.

Другой освобожденный террорист, чеченец Висхан Абдурахманов, 21 мая 2002 года попался полицейским в Стамбуле с фальшивым паспортом, но почти сразу был отпущен на свободу по решению суда на основании нового закона об амнистии. Позже многие участники захвата «Аврасии», судя по всему, покинули пределы Турции.

Так, министр госбезопасности Грузии Валерий Хабурдзания заявлял, что его ведомство располагает данными о пребывании в одной из кавказских республик международных террористов, в том числе чеченских боевиков, причастных к захвату «Аврасии».

Экс-захватчики якобы переместились в регион после вытеснения из Панкисского ущелья

При этом Хабурдзания отмечал, что некоторые из причастных к событиям на пароме могли находиться в республике «почти на легальных основаниях». Впрочем, местные власти назвали эту информацию фейком.

В причастности к захвату «Аврасии» подозревали спецслужбы

Между тем СМИ не раз писали о том, что к событиям на пароме могли быть причастны спецслужбы Турции — в пользу этой версии говорила странная легкость захвата «Аврасии», почти полное отсутствие сопротивления охраны в порту Трабзона и мягкость приговоров для террористов.

Пассажиры, которые побывали в плену у захватчиков, отмечали, что те чувствовали себя слишком уверенно — словно знали, что серьезных последствий не будет. В 2001 году Федеральная служба безопасности (ФСБ) России также заявила о получении данных, подтверждающих участие турецких спецслужб в захвате парома.

В частности, согласно этим данным, операцией террористов на «Аврасии» руководил сотрудник турецкой разведслужбы, руководитель центра по подготовке спецназа «Силиври» Эргюн Кылычаслан. Кроме того, в момент захвата на пароме находился гражданин Турции Эртан Джушкун, связанный с турецкой разведкой.

Зачем туркам поддерживать чеченцев? (…) Интерес [турецкой] разведки абсолютно понятен: они расширяют свое влияние на Кавказе. А кроме того, действуют заодно с американцами, ведь американцы крайне заинтересованы в ослаблении России Владимир Луценко, экс-сотрудник ФСБ цитата по изданию «Московский комсомолец», 19 апреля 2001 года

Впрочем, турецкие власти до последнего настаивали, что действовали строго в рамках закона, а захват парома стал результатом халатности портовых служб. Он остался в истории как один из самых показательных терактов 1990-х — громкий, демонстративный и удивительно бескровный.