17 января: какие праздники отмечают в России и в мире

Календарь на 17 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
17 января в России впервые отмечают День артиста, поздравления принимают работники театра, кино, цирка, музыканты, эстрадные исполнители. О том, как важно делиться знаниями и опытом, напоминает сегодня Международный день наставничества. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 17 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 17 января
День артиста в России
В июле 2025 года в России по инициативе Союза театральных деятелей учрежден новый профессиональный праздник — День артиста. Его решено отмечать ежегодно 17 января — в день рождения знаменитого театрального режиссера, педагога, создателя уникальной актерской системы Константина Станиславского.
В эту дату поздравления принимают артисты театра и кино, цирка, эстрады, музыкальных коллективов. В 2026 году главным событием празднования станет 150-летие Союза театральных деятелей России. Торжественное мероприятие пройдет в Национальном центре «Россия».
День детских изобретений
День детских изобретений посвящен юным новаторам, чьи идеи нередко меняют повседневную жизнь. Многие привычные сегодня вещи — от водных лыж до фруктового мороженого на палочке — появились благодаря детскому любопытству, наблюдательности и смелости в экспериментах.
Дата праздника выбрана не случайно: 17 января 1706 года родился американский политический деятель, изобретатель и ученый Бенджамин Франклин. В 12 лет он изобрел ласты для плавания, которые надевались на руки.
К празднику приурочены выставки детских проектов, конкурсы, научные фестивали и образовательные мероприятия.
Международный день наставничества
Праздник отмечается в знак уважения к людям, которые помогают другим расти профессионально и личностно. Он учрежден в 2017 году по инициативе американской организации MENTOR. Дата связана с днем рождения Мухаммеда Али — человека, который стал примером не только в спорте, но и в общественной жизни, поддерживая молодежь и вдохновляя своим личным примером.
Наставничество востребовано не только в спорте, но и в бизнесе, образовании, социальной сфере, на производстве. В России этой теме уделяют особое внимание. На государственном уровне принята Концепция развития наставничества в РФ.
День нарушения новогодних обещаний
Этот день — ироничный повод простить себе несбывшиеся планы и отказаться от чрезмерных требований к самому себе. Многие люди дают себе обещания на эмоциях — резко изменить жизнь, отказаться от привычек или принять сложные решения. Со временем приходит понимание, что не все цели были реалистичными и действительно нужными.
Праздник напоминает: пересматривать собственные решения — нормально. Главное — не чувство вины, а осознанность и готовность двигаться дальше без самообвинений.
Международный день «Мы не сломлены»
Дата посвящена людям, пережившим травмы, болезни и сложные жизненные обстоятельства. Она подчеркивает важность принятия и поддержки, а также напоминает о том, что не все раны видны внешне. Психологические травмы и хронические заболевания часто остаются незаметными, но требуют не меньшего внимания и заботы.
В этот день по всему миру проходят информационные кампании, акции и мероприятия, направленные на укрепление веры в собственные силы.
День канатной дороги
День канатной дороги отмечается 17 января в честь американского инженера Эндрю Смита Холлидея, получившего в этот день патент на первую канатную дорогу. Уже в 1873 году он построил первую действующую линию в Сан-Франциско.
Сегодня канатные дороги используются не только в горах, но и в городах, соединяя районы, разделенные реками и ущельями. Они становятся частью транспортной инфраструктуры и туристических маршрутов.
День рождения моряка Попая
17 января 1929 года вышел первый комикс с участием моряка Попая — персонажа, созданного американским художником Элзи Сегаром. Первоначально герой задумывался как второстепенный, но быстро стал любимцем читателей.
Со временем Попай превратился в символ силы, честности и своеобразного юмора. Его образ закрепился в мультфильмах, комиксах и полнометражном кино, где героя сыграл Робин Уильямс.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 17 января в других странах
День Бенджамина Франклина — США. Сегодня американцы вспоминают одного из отцов-основателей страны, ученого, дипломата, изобретателя и философа. Франклин был участником подписания ключевых государственных документов США и внес огромный вклад в развитие науки и образования. Его имя связано с открытием электрической природы молнии и созданием молниеотвода. Он основал первую публичную библиотеку и Пенсильванский университет.
Патрский карнавал — Греция. В Патрах 17 января стартует крупнейший карнавал страны, который продолжается более месяца. Праздник сопровождается шествиями, балами, уличными представлениями и маскарадами. Завершается он сожжением фигуры короля карнавала в порту. Истоки праздника уходят в античные языческие обряды, связанные с Дионисом. Сегодня это одно из самых ярких культурных событий Греции.
День героев — Демократическая Республика Конго. В стране в эти дни вспоминают Лорана-Дезире Кабилу и Патриса Лумумбу. Оба политика сыграли ключевую роль в истории независимости Конго. Праздник сопровождается государственными церемониями, возложением цветов и памятными мероприятиями. Дата символизирует борьбу за суверенитет и национальное достоинство.
Религиозные праздники 17 января
Православная церковь продолжает готовиться к празднику Крещения Господня, который отмечается 19 января. Сегодня третий день предпразднства Богоявления. В храмах уже читаются особые молитвы, посвященные предстоящему торжеству.
Собор 70 апостолов
Православная церковь в этот день чтит память семидесяти последователей Христа, проповедовавших Евангелие в I веке по всему миру. Праздник установлен, чтобы подчеркнуть равное значение каждого из них и предотвратить разногласия в их почитании. Их избрание прошло в последний год земной жизни Спасителя. Некоторые из них отошли от Христа. Поэтому позже в число семидесяти апостолов Церковь включила известных проповедников, пострадавших за Христа, которые были учениками 12 апостолов и апостола Павла.
Собор 70 апостолов напоминает верующим о значении миссионерского служения, преданности вере и особой ответственности за сохранение духовных ценностей.
День преподобномученика Зосимы Киликийского
Преподобномученик Зосима жил в IV веке и вел уединенную жизнь в пустыне. Его обнаружили во время охоты, увидев, как он спокойно общается с дикими зверями. Старец открыто исповедовал христианскую веру и был подвергнут жестоким пыткам.
Согласно преданию, по его молитве к мучителям пришел лев, чем устрашил их. Появление зверя было воспринято как знак Божьей защиты. Вскоре после освобождения Зосима скончался, завершив свой земной путь. Его образ в православной традиции связан с кротостью, стойкостью и преданностью Богу.
День святого Антония у католиков
Католическая церковь 17 января чтит память раннехристианского подвижника Антония Великого, основателя отшельнического монашества. Он родился в III веке. Еще в юности Антоний уединился в Фивадской пустыне, следовал строгим аскетическим правилам, борясь с искушениями. Он прервал уединение лишь через 20 лет, чтобы организовать монашескую жизнь отшельников — многочисленных подражателей святому.
Антоний был ярым борцом с ересью. Люди тянулись к старцу, ожидая от него чудес и духовной поддержки. Скончался преподобный в возрасте 106 лет. За духовные подвиги его стали называть Антонием Великим. Его особо почитают в Италии: в южной и центральной части страны проходят красочные праздники в честь святого. Православная церковь чтит память преподобного Антония Великого 30 января.
Народные праздники и приметы 17 января
Зосима медовый
В народной традиции день памяти мученика Зосимы получил название «Зосима медовый». Считалось, что святой оберегает пасеки и помогает получить богатый урожай меда.
В этот праздник в деревнях на стол обязательно ставили мед, пряники и сладости. Существовал обычай «гнать нечистую силу» — люди выходили во двор в вывернутых тулупах, шумели и разжигали костры, символически очищая пространство перед окончанием Святок.
Девушки гадали по звездам: положение Большой Медведицы и Млечного пути подсказывало, сбудутся ли святочные гадания о женихе.
Приметы
- Много снега — год будет медовым.
- Туман утром — к урожаю яровых.
- Мороз и ясное небо — холода задержатся надолго.
- Полная луна — к сильному половодью.
Какие исторические события произошли 17 января
- 1773 год — корабль Resolution под командованием Джеймса Кука первым пересек Южный полярный круг.
- 1917 год — США приобрели у Дании Виргинские острова за 25 миллионов долларов.
- 1920 год — в Советской России официально отменена смертная казнь.
- 1920 год — в США введен «сухой закон»: вступила в силу Восемнадцатая поправка к Конституции. Она была отменена только в 1933 году.
- 1945 год — части 1-го Белорусского фронта при содействии 1-й армии войска польского освободили Варшаву от немецких оккупантов.
- 1991 год — войска коалиции во главе с США начали операцию «Буря в пустыне», которая привела к разгрому иракской армии и освобождению Кувейта.
Дни рождения и юбилеи 17 января
- В 1600 году родился Педро Кальдерон — испанский драматург, автор пьес «Жизнь есть сон» и «Чудесный маг».
- В 1706 году родился Бенджамин Франклин — ученый, дипломат, изобретатель, один из отцов-основателей США.
- В 1732 году родился Станислав Август Понятовский — последний король Польши.
- В 1820 году родилась Энн Бронте — английская писательница, автор романа «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла».
- В 1847 году родился Николай Жуковский — русский ученый-механик, основоположник аэродинамики. В честь него назван город в Московской области, Центральный аэрогидродинамический институт, а также Военно-воздушная инженерная академия в Москве.
- В 1863 году родился Константин Станиславский — реформатор театра, создатель знаменитой актерской системы.
- В 1899 году родился Аль Капоне — один из самых известных мафиози США.
- В 1933 году родилась Далида — французская певица, звезда европейской эстрады.
- В 1942 году родился Мухаммед Али — абсолютный чемпион мира по боксу, олимпийский чемпион.
Кто отмечает день рождения
- 81 год исполняется Семену Альтову — советскому и российскому писателю-сатирику, сценаристу, драматургу, режиссеру.
- 77 лет исполняется Мику Тейлору — британскому гитаристу, который в конце 1960-х годов вошел в состав The Rolling Stones. Его манеру игры до сих пор считают одной из самых утонченных в истории коллектива.
- 66 лет исполняется Игорю Николаеву — композитору, поэту, продюсеру, народному артисту России, автору десятков хитов, ставших частью отечественной поп-культуры, в том числе песен для Аллы Пугачевой, Наташи Королевой и Ирины Аллегровой.
- 65 лет исполняется Майе Чибурданидзе — советской и грузинской шахматистке, шестой чемпионке мира.
- 64 года исполняется Джиму Керри — канадско-американскому актеру и комику, звезде фильмов «Маска», «Тупой и еще тупее», «Шоу Трумана» и «Вечное сияние чистого разума», который сумел соединить гротескную комедию с глубокой драматической актерской школой.
- 62 года исполняется Мишель Обаме — общественному деятелю и бывшей первой леди США, активно занимавшейся вопросами образования, здоровья и социальной поддержки женщин и детей.
- 58 лет исполняется Светлане Мастерковой — двукратной олимпийской чемпионке по легкой атлетике, одной из самых титулованных российских бегуний на средние дистанции.
- 57 лет исполняется Tiësto — нидерландскому диджею и продюсеру, одному из самых влиятельных представителей электронной музыки, многократному участнику крупнейших музыкальных фестивалей и лауреату международных музыкальных премий.
- 55 лет исполняется Вадиму Колганову — актеру театра и кино, известному по ролям в российских сериалах и драматических проектах, а также участнику популярных телевизионных шоу.
- 52 года исполняется Мите Фомину — певцу, бывшему солисту группы Hi-Fi, телеведущему и продюсеру, чье имя прочно связано с российской поп-сценой начала 2000-х годов.
- 49 лет исполняется Ли Уоннеллу — австралийскому сценаристу, режиссеру и актеру, одному из создателей культовой хоррор-франшизы «Пила», а также автору сценариев к фильмам «Астрал» и «Человек-невидимка».
- 46 лет исполняется Зоуи Дешанель — американской актрисе и певице, звезде фильмов «500 дней лета» и сериала «Новенькая», известной своим узнаваемым стилем и музыкальными проектами.
- 41 год исполняется Симоне Симонс — нидерландской певице, вокалистке симфо-метал группы Epica, одной из самых узнаваемых фигур европейской тяжелой сцены.