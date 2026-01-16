Лотерейный миллионер поделился секретом успеха

Житель Екатеринбурга Евгений, работающий в строительной сфере, стал обладателем крупной суммы в размере 15 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Национальной лотереи». Мужчина отметил, что на протяжении двух лет использовал одну и ту же стратегию, основанную на числах, значимых для его семьи.

«Я на одни и те же числа ставлю — это дни рождения моей семьи: жены, детей и мой. И во втором поле – 4, потому что нас четверо. Надо верить в свою семью», — пояснил он.

Новость о выигрыше застала Евгения в бытовой обстановке.

«Сижу, дальше шаурму ем… Чуть не подавился, когда открыл приложение. Это был шок», — вспоминает он.

Полученные средства екатеринбуржец планирует направить на улучшение жилищных условий семьи, покупку автомобиля, решение медицинских вопросов и помощь родным.

Статистика напоминает, что такие истории остаются исключением, а не правилом. Удача, связанная с личными числами, может выглядеть убедительно в единичном случае, но не отменяет факта, что для подавляющего большинства подобные вложения остаются высокорискованными.

ИА «Уральский меридиан» ранее писало о двух других уральцах, один из которых выиграл в розыгрыше лотереи «Столото» 60 млн рублей, другой — 333 333 333 рубля.