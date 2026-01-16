Кровавый депутат: почему маньяка не могли поймать 15 лет

Семьянин, партийный рабочий и помощник милиционеров — так знакомые характеризовали Геннадия Михасевича, который на самом деле оказался маньяком по прозвищу Витебский душитель. На его счету как минимум 36 задушенных женщин. Преступника не могли поймать 15 лет, за это время вместо него осудили 15 невиновных. Одного из них казнили. Как убивал и скрывался от следствия один из самых известных белорусских маньяков — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

Трудное детство и первое убийство

Геннадий Михасевич родился 7 апреля 1947 года в белорусской деревне Ист (Витебская область). Детство у будущего маньяка было тяжелым: его отец страдал от алкоголизма и избивал жену на глазах у соседей, а самого мальчика травили одноклассники и называли «сыном алкаша». Михасевич рос замкнутым ребенком.

В юношестве у Михасевича завязался роман с соседкой. Мужчина даже планировал на ней жениться. Затем он ушел в армию, а когда вернулся, узнал, что возлюбленная вышла замуж за другого мужчину. Aif.ru пишет, что именно тогда в голове у Михасевича начала зараждаться ненависть к женщинам.

После разрыва с возлюбленной Михасевич переехал в соседнюю деревню и поступил в сельскохозяйственный техникум. Там он стал еще сильнее погружаться в депрессию и вскоре совершил свое первое преступление.

14 мая 1971 года Михасевич решил навестить родителей, но не успел на последний автобус до Исты. Пришлось идти до деревни пешком. По пути он заметил молодую девушку. Маньяк набросился на нее и стал душить, но на помощь к потерпевшей подоспели случайные прохожие.

Преступник сбежал и стал искать новую жертву. Ей стала 19-летняя Людмила. На следующее утро ее нашли задушенной.

Новые жертвы и «прятки» с милицией

На этом Михасевич не остановился. К 1973 году на его счету было уже четыре задушенные девушки. Каждую из жертв мужчина высматривал на остановках общественного транспорта, ехал с ней в одном автобусе, затем выходил следом и душил в безлюдном месте.

В 1973 году Михасевич окончил училище, вернулся в родную Исту и задушил еще двух девушек. Затем он переехал в соседнее село Солоники, устроился слесарем и женился. Но продолжил убивать, подкарауливая девушек на автобусных остановках. К 1981 году число его жертв увеличилось до 15.

По Солоникам и соседним населенным пунктам поползли слухи о серийном убийце. Местные жители прозвали его «витебским душителем». Убийства происходили не только в Исте, но и в соседних населенных пунктах.

А тем временем Михасевич стал секретарем партийного комитета и депутатом краевой партийной конференции. Поднакопив денег, купил себе красный автомобиль «запорожец». Теперь он стал высматривать одиноких девушек и предлагать подвезти их. Когда незнакомки садились к маньяку в машину, он их душил.

Жена Михасевича ни о чем не подозревала. Несмотря на свою ненависть к женщинам, преступник хорошо относился к супруге и казался примерным семьянином. Однажды маньяк подарил жене золотую коронку на зуб, умолчав, что протез был переплавлен из обручального кольца одной из своих жертв.

Осужденные и казненные по ошибке

Михасевич оставался безнаказанным почти 15 лет. Следователи долгое время считали, что за убийствами девушек стоят разные люди, и не верили в версию о маньяке. За время расследования в тюрьму успели отправить 14 человек, которых судили за каждое отдельное преступление Витебского душителя. Среди обвиняемых была даже одна девушка. Еще одного невиновного казнили.

Чтобы отвести от себя подозрения, Михасевич вступил в народную дружину и вместе с другими добровольцами стал патрулировать улицы Исты. Еще таким образом маньяк подружился с милиционерами и получил доступ к информации о следственных действиях. Узнав, что оперативники ищут красный «запорожец», Михасевич пересел на служебные автомобили, принадлежавшие его совхозу.

Когда оперативники стали еще ближе «подбираться» к реальному убийце, Михасевич решил направить следствие по ложному следу. Одной из своих жертв он засунул в рот записку.

— За измену — смерть. Борьба с легавыми и коммунистами, — написал преступник.

Еще он отправил анонимное письмо в местную газету, представившись сторонником вымышленной организации «Патриоты Витебска», и взял на себя ответственность за все убийства.

Поимка и казнь

Правоохранительные органы вышли на след Михасевича лишь в 1985 году, когда за его спиной были уже 36 жертв. Тогда милиционеры уже поняли, что за расправами над женщинами стоял один человек.

Следователи пришли к выводу, что преступник живет в Витебской области и часто разъезжает на автомобилях. Криминалисты сверили записку, найденную во рту одной из убитых девушек, и сообщение, которое маньяк отправлял в газету. Манера письма совпадала. Тогда следователи решили проверить почерк всех местных автомобилистов и нашли объяснительную записку Михасевича — маньяк писал ее, когда его красный «запорожец» остановил милиционер.

8 декабря 1985 года оперативники прибыли домой к Михасевичу, но маньяка там не было. Коллеги преступника рассказали, что тот внезапно взял отпуск и собрался улететь на отдых вместе с семьей. Вечером 9 декабря Михасевича нашли в доме его шурина. При маньяке обнаружили чемоданы и четыре билета на самолет до Одессы — для жены, ее брата и сына.

Изначально Михасевич отрицал вину, а когда улики стали слишком серьезными, притворился душевнобольным. Однако психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Позднее маньяк все же признался в 43 убийствах, но доказать удалось лишь 36 преступлений. Михасевича приговорили к расстрелу. А 25 сентября 1987 года приговор привели в исполнение.

Всех 14 человек, невинно осужденных за преступления Михасевича, оправдали, одного из них реабилитировали посмертно. По данным Aif.ru, всем им выплатили денежные компенсации и выдали квартиры в Витебске.

Руководителя следственной группы, работавшей над делом Витебского душителя, приговорили к четырем годам колонии. Также к небольшим срокам приговорили еще нескольких милиционеров, пишет РИА Новости.

По похожей схеме действовал самый известный советский маньяк Андрей Чикатило. Он, как и Михасевич, вступил в народную дружину и помогал милиционерам «ловить самого себя». В 90-е годы этим маньяком пугали детей, в 2000-е о нем снимали документальные фильмы, а сейчас его фамилия носит уже нарицательный характер. На счету Чикатило 43 доказанных убийства.