Кот застрял в дымоходе и встретил там Новый год

В Северной столице России завершилась спасательная операция по вызволению из смертельной ловушки рыжего кота, который почти 17 дней провел в дымоходе камина. Об этом сообщает служба спасения животных Санкт-Петербурга и области «Кошкиспас» в своем Telegram-канале.

© МЧС России

Усатого пытались достать больше двух недель. Он пробрался в дымоход камина в историческом доме на улице Чайковского. «Встречайте героя дня», — написали волонтеры в посте, успокоив пользователей, опасавшихся за состояние кота.

Все случилось примерно 29 декабря 2025 года, когда четвероногое принесли на передержку. В какой-то момент кот решил укрыться в дымоходе. В первый раз спасатели прибыли на адрес 3 января.