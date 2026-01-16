Право первой ночи: как это было в древнем мире

Первая брачная ночь — событие, которое в любой культуре окружено особым значением, ритуалами и табу. Но если в современном мире это частный момент для молодожёнов, то в традиционных обществах оно часто было публичным, мистическим или даже жестоким актом, подчинённым древним законам. Взглянем на самые необычные обычаи, которые сегодня кажутся немыслимыми.

© В. Поленов «Право господина»

«Право первой ночи»: феодальная привилегия или древняя жертва?

Один из самых известных и мрачных обычаев средневековой Европы — так называемое «право первой ночи» (Jus primae noctis). Сеньор, феодальный владелец земли, имел право провести ночь с любой невестой из своих владений, лишив её девственности до того, как она отправится к мужу. Если девушка ему не нравилась, он мог продать это право жениху. Пережитки этой практики фиксировались вплоть до конца XIX века.

Историки спорят о её происхождении. Самый распространённый взгляд — феодал таким образом подтверждал свою абсолютную власть и право собственности над людьми. Более древняя, дохристианская версия. Кровь, проливаемая при дефлорации, считалась опасной, несущей зло и болезнь. Поэтому обряд поручали старейшине, колдуну или жрецу — человеку, обладающему силой противостоять злым чарам. В скандинавских культах жрец бога Фрейра уводил невесту в лес, приносил жертву и совершал ритуал, чтобы она могла родить здоровых сыновей.

В некоторых культурах девственность приносилась в жертву божеству, роль которого мог исполнять верховный жрец.

Праздник первой брачной ночи

Очень интересная традиция существовала в Шотландии - там друзья и родственники всеми, доступными способами мешали провести молодоженам их первую брачную ночь. Сразу они не позволяли молодым уединиться, а если им это удавалось – шумели и кричали, мешая наслаждаться друг другом. Все прелести первой брачной ночи они могли почувствовать только тогда, когда гости уставали от веселья и засыпали.

В Греции по брачному ложу обязательно должен побегать ребенок, для того чтобы в семье в будущем родились здоровые дети.

В Германии и Франции друзья и родственники поступали таким же образом, как и в Шотландии – шумели под окнами, раскладывали в комнате заведенные будильники.

На Филиппинах, молодоженам и вовсе было запрещено заниматься сексом в первую брачную ночь, и это связано с тем, что ребенок, зачатый в день свадьбы, через употребление алкоголя будущими родителями мог родиться больным.

Китайская традиция проведения первой ночи отличаются от европейской, так как здесь большое значение придавали красоте помещения, где должно было пройти такое важное событие. Комнату украшали цветами, красными и желтыми свечами в виде драконов, основное предназначение которых – изгнание злых духов от молодоженов. Перед тем как зайти в эту комнату, молодые должны были выпить вина из бокалов, которые связаны между собой красной лентой.

Самые экзотические традиции существовали в Африке. Там, в некоторых племенах после свадьбы муж в первую брачную ночь выбивал жене два передних зуба. Таким образом, муж сообщал соплеменникам, что эта девушка – замужняя.