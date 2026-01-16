Как арестовали адмирала Колчака

Одной из ключевых фигур Гражданской войны стал адмирал Александр Васильевич Колчак. Ученый и военный моряк, он провозгласил себя Верховным правителем России, которого в данном качестве признало все Белое движение – Деникин был заместителем. И находился в этой должности чуть больше года, с ноября 1918 года. А 15 января 1920 г. был арестован и сделали это отнюдь не большевики.

Как арестовали Верховного правителя России
Хотя расстреляют его именно они по прямому указанию Ленина. Но Колчака вначале предали союзники, потом, спасая себя, разбежались люди, которых он считал верными. Поэтому, когда прибыл в Иркутск, защищать адмирала было некому.

Причиной поражения белых в Сибири и на Дальнем востоке стали бесконечные склоки. Впрочем, это касается всего сопротивления большевикам. При том, что как раз в этих регионах первоначально у белых было наиболее выгодное положение.

Крестьянство тут состояло из единоличников, землей обеспечено, а значит большевицкие лозунги, которые так лихо сработали в коренных областях, оказались менее действенными. А призывы «отнять» и «уровнять», мягко говоря, настораживали. На востоке России были дееспособные чехословацкие части, сохранились армейские соединения с царских времен. К тому же, Колчаку удалось захватить золотой запас государства.

Но все эти преимущества были быстро растрачены неслыханной жестокостью белогвардейцев, которые параноидально видели в каждом революционера. Еще не победили, а уже стали проводить репрессии. В результате быстро настроили против себя как крестьян и рабочих, так и «демократическую оппозицию» — меньшевиков, эсэров, кадетов и всех прочих.

© Последняя фотография Колчака (после 20 января 1920 года)

Последние вели себя тоже идиотски – все время проводили в бесконечных склоках. Постоянно делили шкуру не убитого медведя, даже когда он вылез из берлоги и погнал их на Восток. Особенно выделялся этим лидер эсэров Виктор Чернов.

Но после репрессий колчаковских генералов, все они сумели договориться, включая влиятельных сибирских кооператоров, к ним присоединились сохранившиеся земские и городские самоуправления. Организовали в Иркутске коалицию под названием Политцентр, сформировали Временный совет Сибирского народного управления и подняли 24 декабря 1919 года восстание против Колчака. 5 января 1920 года объявили всю территорию от Красноярска до Иркутска очищенной от его власти.

В этих условиях Колчак снял с себя полномочия Верховного правителя России и передал их генералу Деникину. Тот, кстати, отказался. 4 января была отправлена телеграмма Верховным комиссарам с сообщением об этом, а также о том, что документ будет подписан им, как только прибудет в Верхнеудинск.

5 января Антанта дала командующему союзными войсками, то есть интервентами, в России генералу Морису Жанену инструкцию, по которой тот должен обеспечить охрану Колчаку с помощью чехословацких войск и доставить адмирала в любую точку Дальнего Востока, которую сам укажет.

Жанен предоставил ему вагон, который был прицеплен к эшелону 8-го чехословацкого полка. На вагоне были флаги Англии, Франции, США, Японии и Чехословакии, которые означали, что он находится под особой охраной союзников. Колчак потребовал, чтобы взяли и всех верных ему людей, которых он не может бросить.

Таковых набралось 80 человек. Но «верные» оказались не совсем верными. Как отмечал в своей докладной записке британский капитан Норманн Стиллинг главе военного ведомства Уинстону Черчиллю, большинство офицеров и генералов потихоньку, тайком, сбежало, высаживаясь на разных остановках по пути следования поезда.

Тем временем чехи действовали согласно полученным инструкциям. 9 января Колчак и его люди были посажены в поезд и отправились в Иркутск. На станции Черемхова местные власти потребовали отдать бывшего диктатора им, пригрозив применить силу. Но в итоге побоялись связываться с чехами.

Но те одновременно получили сообщение от Политсовета в Иркутске, чтобы Колчак был передан им. Чешский штаб связался с генералом Жаненом и попросил инструкций. Тот подтвердил, что это требование необходимо выполнить.

Оказывается, это стало результатом соглашения между Политсоветом и чехословацким представителем доктором Благошем. Они позволяли эшелонам с чехословаками беспрепятственно проехать на Дальний Восток, но в обмен на Колчака.

Как потом выяснится, члены Политсовета пришли в бешенство, когда генерал Сычёв расстрелял 31 политзаключенного, взятых в заложники, а сам сумел скрыться из Иркутска. Вот тогда они и потребовали Колчака. Благош и союзники дали свое согласие.

Поезд прибыл на станцию Иннокентьевскую и встал. Вечером к Колчаку пришел помощник коменданта поезда и сообщил, что он предается иркутским властям. Тот даже не удивился, а лишь произнес:

«Значит, союзники меня предают».

15 января 1920 года Колчак был арестован.

За Колчака попробовали вступиться японцы, но тот же капитан Стиллинг докладывал, что это была лишь формальность – так они снимали с себя моральную ответственность.

Адмирала доставили в вокзальную комендатуру станции, там разоружили и взяли под стражу. Затем под усиленным конвоем препроводили в Иркутскую тюрьму. На городском вокзале его встречала масса народу, поскольку Политсовет призвал всех прийти и не дать ему возможности бежать.

© Камера № 5 в СИЗО г. Иркутска, где содержался А. В. Колчак, и его восковая фигура

В газетах было сообщено об аресте Колчака, к работе приступила следственная комиссия, которая состояла из эсеровских и меньшевистских юристов, а потому все пока шло цивилизовано, по принятым нормам.

Большевики, а именно Сибирский ревком и Реввоенсовет 5-й армии, узнав об аресте Колчака разослали телеграмму, в которой объявляли его вне закона. В самом Иркутске власть тоже перешла к большевикам – Политсовет хотел заключить сделку и создать буферную Сибирскую республику.

К тому же к городу двигались верные Колчаку части и надо было организовывать оборону, что «демократическая оппозиция» не могла сделать по своим профессиональным качествам. 25 января Политсовет был и вовсе разогнан. Колчаковским войскам под командованием генерала Войцеховского в Иркутск не дали войти красноармейцы и… белочехи.

Следствие над Колчаком продолжали большевики, но оно было прервано секретной директивой Ленина – немедленно расстрелять. Этот документ сохранился. 6 февраля 1920 года вышло постановление Военно-революционного комитета за №27, а 7 февраля в 5 часов утра русский ученый, исследователь Арктики, Верховный правитель и главнокомандующий Белым движением Александр Васильевич Колчак был расстрелян.