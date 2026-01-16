У русских с какими фамилиями предки были крепостными

Распространено убеждение, что самые успешные и богатые династии России вышли из дворянства. Однако исторические факты рисуют иную, более сложную картину. Значительная часть отечественного предпринимательского класса и политической элиты имеет прямые корни в крепостном крестьянстве. Как люди, юридически бывшие чьей-то собственностью, смогли подняться на вершину общества?

Анонимность и фамилия: первый шаг к личности

До отмены крепостного права в 1861 году большинство крестьян не имело наследственных фамилий. Их звали по отчеству (Иванов, Петрова), роду занятий (Кузнецов) или характерной черте (Малой, Добронравов). Получение фамилии — часто от помещика — было первым шагом к обретению личной идентичности вне статуса «души».

Выделить аристократическое происхождение по фамилии проще (Оболенские, Волконские), но и здесь есть ловушка: среди крепостных была мода получать фамилии своих хозяев. Поэтому родословная — единственный надёжный ключ.

Оброк как трамплин: свобода предпринимать

Ключом к феномену успеха стала система оброка. Около 40% крепостных не отрабатывали барщину, а платили помещику денежный или товарный взнос. Это давало им относительную свободу: они могли уходить на промыслы, заводить собственное дело, торговать. Главным было вовремя заплатить оброк.

Именно из среды оброчных крестьян вышли будущие «капиталисты». Они становились мелкими ремесленниками, скупщиками, а затем и владельцами мануфактур. Французский путешественник Астольф де Кюстин с изумлением писал о «рабах-миллионерах» на Нижегородской ярмарке — малограмотных, но невероятно сметливых и предприимчивых.

Иконы русского бизнеса: фамилии, купленные у помещика

Самые громкие истории успеха — это истории выкупа. Получив вольную, бывшие крепостные превращались в промышленных магнатов.

Морозовы: В 1821 году Савва Васильевич Морозов выкупил себя и семью у помещика Рюмина за 17 тысяч рублей — гигантскую по тем временам сумму. Менее чем за век его потомки создали текстильную империю. В 1914 году род Морозовых журнал Forbes поместил на 6-е место среди самых богатых семей Российской империи.

Смирновы: Пётр Арсеньевич Смирнов выкупился из крепостных в 1857 году и вскоре стал «водочным королём» России, чей бренд Smirnoff покорил мир.

Иваново: Целый город-текстильный центр вырос из сёл, где крепостные графа Шереметева, платя оброк, развивали ткацкие мануфактуры.

География успеха и политические потомки

Впрочем, неверно считать, что большинство зажиточных и купеческих родов вышли из крепостных. Нет точной статистики, однако можно примерно оценить масштабы используя «Десятую перепись крепостного населения от 1861 года». Согласно собранным данным насчитывалось 23 069 631 крепостная душа из 67 081 167 человек, населявших Империю. Большая часть крестьян проживала на европейской части, в губерниях: Смоленской, Калужской, Тульской.

Статистически наибольшие шансы были у крепостных из европейских территорий России. Тут наибольшая концентрация люда, различные программы поддержки новых дел и начинаний, которые давали больше шансов преуспеть откупившемуся крестьянину. Минимальные возможности существовали в средней Азии, Сибири и на Дальнем востоке. Любые начинания там, как правило, терпели крах или становились добычей богатых промышленников и купцов.

В целом, практически у каждого россиянина наверняка найдется крепостной предок. Лишь малые народы страны, а также латыши и эсты избавлены от этого. Боевой генерал и главный жандарм Империи Бенкендорф говорил в сердцах – «На всю Россию лишь народ победивший Чудовище (Наполеона), русский народ, крестьянство все еще находятся в состоянии рабства».