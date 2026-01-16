Страшное пророчество: провалится ли Москва, если из Мавзолея вынесут Ленина

Провалится ли Москва, если вынести Ленина: страшное пророчество монаха Иоанна
Среди конспирологических теорий, окружающих Мавзолей, одна из самых живучих звучит апокалиптично: стоит предать земле тело Ленина — и Москву ждут чудовищные катаклизмы, вплоть до погружения под землю. Откуда взялась эта идея и есть ли у неё хоть какие-то основания?
Пророчество из интернета: «лысый» и солёные воды
Всё началось с текста, который в 2011 году разошелся по форумам и сомнительным сайтам. Автором назывался некий старец-схимник Иоанн из Ярославской епархии. Его «пророчество» детально и жутко: в апреле, после выноса «лысого» из Мавзолея, Москва провалится в солёные воды, будут затоплены Ленинград, Астраханская и Воронежская области, а за этим последуют голод, оккупация Дальнего Востока и в итоге — восстановление монархии.
Примечательно, что конец света по версии «старца Иоанна» первоначально был назначен на 1999 год, но «отложен молитвами». Спастись, по его словам, можно лишь срочно покинув мегаполисы в пользу деревни с огородом. Никаких подтверждений существования этого пророка, его фотографий или прижизненных свидетельств нет — только анонимные интернет-публикации.
Другое предсказание: свидетельство от Алипии Киевской
Более известный и часто цитируемый источник — пророчество почившей киевской подвижницы, блаженной Алипии. В книге «На пажити Богоматери» приведены её слова: война начнётся, «как только вынесут труп». Она предрекала страшный голод и холод, но уверяла, что верующих Господь «до муки не допустит». Это свидетельство, в отличие от первого, имеет конкретный источник — воспоминания очевидцев.
Что говорит Церковь?
Однако к любым пророчествам, даже изреченным канонизированными святыми, сама РПЦ относится с изрядной долей скептицизма. Так, например, отвечая на вопрос, стоит ли верить предсказаниям старцев, протодиакон Сергий Шалберов пишет:
«Так ли уж необходимо безусловно доверять старцам? Не надо удивляться пестроте их пророчеств – такое разномыслие вполне естественно. <…> Святые тоже были людьми, и могли высказывать свою точку зрения на развитие какой-либо ситуации, но, учитывая степень их почитания уже при жизни, каждое их слово могло восприниматься окружающими как пророчество. Однако нам сегодня, словно древним грекам-язычникам, хочется найти пифию, мистического предсказателя будущего, чтобы получить ответ на волнующие вопросы и в то же время инфантильно переложить ответственность за судьбу на плечи авторитетных старцев, не задумываясь особенно, что наше будущее в значительной мере зависит от нас самих».