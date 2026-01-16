Страшное пророчество: провалится ли Москва, если из Мавзолея вынесут Ленина

Среди конспирологических теорий, окружающих Мавзолей, одна из самых живучих звучит апокалиптично: стоит предать земле тело Ленина — и Москву ждут чудовищные катаклизмы, вплоть до погружения под землю. Откуда взялась эта идея и есть ли у неё хоть какие-то основания?

Пророчество из интернета: «лысый» и солёные воды

Всё началось с текста, который в 2011 году разошелся по форумам и сомнительным сайтам. Автором назывался некий старец-схимник Иоанн из Ярославской епархии. Его «пророчество» детально и жутко: в апреле, после выноса «лысого» из Мавзолея, Москва провалится в солёные воды, будут затоплены Ленинград, Астраханская и Воронежская области, а за этим последуют голод, оккупация Дальнего Востока и в итоге — восстановление монархии.

Примечательно, что конец света по версии «старца Иоанна» первоначально был назначен на 1999 год, но «отложен молитвами». Спастись, по его словам, можно лишь срочно покинув мегаполисы в пользу деревни с огородом. Никаких подтверждений существования этого пророка, его фотографий или прижизненных свидетельств нет — только анонимные интернет-публикации.

Другое предсказание: свидетельство от Алипии Киевской

Более известный и часто цитируемый источник — пророчество почившей киевской подвижницы, блаженной Алипии. В книге «На пажити Богоматери» приведены её слова: война начнётся, «как только вынесут труп». Она предрекала страшный голод и холод, но уверяла, что верующих Господь «до муки не допустит». Это свидетельство, в отличие от первого, имеет конкретный источник — воспоминания очевидцев.

Что говорит Церковь?

Однако к любым пророчествам, даже изреченным канонизированными святыми, сама РПЦ относится с изрядной долей скептицизма. Так, например, отвечая на вопрос, стоит ли верить предсказаниям старцев, протодиакон Сергий Шалберов пишет: