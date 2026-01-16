Как появился обычай лепить снеговиков и снежных баб

Трудно найти человека, который никогда не лепил снеговика. Эта зимняя забава кажется такой естественной и простой, что мало кто задумывается о её происхождении. Между тем история снеговиков уходит корнями в глубокую древность и связана с языческими верованиями, магическими обрядами и культом природных стихий. То, что сегодня воспринимается как невинная детская игра, когда-то было серьёзным религиозным ритуалом, а снежные фигуры почитались наравне с деревянными идолами.

Снежная баба — воплощение зимнего божества

До появления христианства в северных странах фигуры из снега создавались не ради развлечения, а как часть религиозных обрядов. Снеговиков лепили с трепетом и уважением, обращаясь к ним как к божествам. В славянской традиции снежная баба олицетворяла Морену (Марену или Макошь) — одно из главных женских божеств, управлявшее зимой, смертью и возрождением природы.

Изначально Морена символизировала весь цикл жизни: смерть и возрождение, смену времён года, плодородие земли. Со временем её образ стал ассоциироваться преимущественно с зимой, холодом и снегом. Но славяне не воспринимали зиму исключительно негативно — они понимали, что без морозов и снежного покрова не будет хорошего урожая. Снег защищал озимые от вымерзания, а весенние талые воды напитывали землю влагой.

Большинство языческих обрядов строилось вокруг идеи смерти и возрождения божества. Прощание со старым годом или зимой сопровождалось созданием фигуры из различных материалов — соломы, тряпья, веток. Этот обычай сохранился до наших дней в форме прощания с Масленицей. Снежная баба была прямой родственницей Масленицы, только вместо сжигания в ритуальном огне она эффектно исчезала сама, превращаясь в воду и пар с приходом весны.

Магические свойства снега и зимние ритуалы

Славянские и скандинавские народы приписывали снегу магические свойства. Снег, собранный в определённые дни года — на Крещение, в Сочельник или на Сретение — считался целебным. Его хранили и использовали для лечения болезней, умывания для красоты, добавляли в воду для скота. Снеговая вода из «правильного» снега якобы помогала от лихорадки, кожных недугов и сглаза.

Снежные фигуры использовались в гаданиях и обрядах на урожай. Девушки лепили снеговиков в полночь и шептали им свои желания, особенно касающиеся замужества. Считалось, что когда снег растает весной, желание сбудется. В некоторых регионах России снежных баб украшали бусами, лентами и платками — как настоящих идолов. К ним приносили угощения, водили вокруг них хороводы.

Отголоском славянского культа снега стала русская сказка «Снегурочка», записанная Александром Афанасьевым в XIX веке. В ней описывается создание живого существа из снега бездетной парой и его неизбежная гибель с приходом тепла. Эта история напрямую отражает древние представления о цикличности природы и связи человека с зимними божествами.

Европейские снеговики и «белые тролли»

В отличие от славянской снежной бабы, в странах Северной и Западной Европы фигуры из снега были мужского пола и назывались снеговиками. Первое известное изображение снеговика появилось в «Часослове» 1380 года — средневековой иллюстрированной книге для частной молитвы. Манускрипт создали в Нидерландах, и сейчас он хранится в Королевской библиотеке Гааги.

© Первое изображение снеговика в средневековом манускрипте

Присутствие снеговика в религиозной книге XIV века свидетельствует: эти фигуры были важной частью культурного кода средневековых европейцев. Правда, к тому времени они уже утратили своё сакральное значение — христианская церковь не потерпела бы языческих обрядов, связанных со снежными идолами. Снеговиков лепили преимущественно для развлечения, хотя кое-где сохранялись и магические практики.

В Норвегии и Исландии вплоть до позднего Средневековья лепили «белых троллей» — устрашающие снежные фигуры с гримасничающими лицами. Их устанавливали у входа в дом или хлев, чтобы отпугивать злых духов и защищать скот от болезней. Троллей делали нарочито страшными: с оскаленными ртами из веток, глазами из углей и рогами из сучьев. Считалось, что тёмные силы примут снежного тролля за своего и обойдут жилище стороной.

Снеговик становится символом Рождества

Массовое увлечение лепкой снеговиков в Европе началось в эпоху Возрождения и барокко. В XVI–XVII веках создание снежных скульптур стало модным развлечением не только для простолюдинов, но и для аристократии. Известно, что Микеланджело в молодости лепил снеговиков по заказу правителя Флоренции Пьеро Медичи.

В XIX веке снеговик окончательно превратился в символ зимних праздников и Рождества. Его изображения появились на поздравительных открытках, в детских книгах и журналах. Классический облик снеговика сформировался именно тогда: три снежных шара разного размера, морковка вместо носа, угольки вместо глаз, ведро на голове и метла в руках. Метла досталась снеговику от его языческих предков — она символизировала способность «выметать» зиму и призывать весну.

В ХХ веке снеговик стал героем мультфильмов, песен и сказок. В России появилась Снегурочка как постоянная спутница Деда Мороза, что отчасти возродило древнюю традицию женских снежных персонажей. За столетия снежные бабы и снеговики полностью утратили культовое значение, но сама традиция их создания пережила тысячелетия — от языческих ритуалов до современной зимней забавы.

Что интересно: во многих странах существуют свои уникальные традиции, связанные со снеговиками. В Японии их украшают в традиционной манере, в США ежегодно проводят фестивали снежных скульптур, а в Швейцарии верят, что снеговики приносят удачу.