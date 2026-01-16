Неразгаданная смерть: за что убили советскую дочь вождя ГДР

Вальтер Ульбрихт, «строитель Берлинской стены» и верный союзник Москвы, казался хладнокровным исполнителем чужой воли. Но в его семье хранили секрет, который тщательно скрывали от всех: их приёмная дочь Беата была советской гражданкой, рождённой на Украине. Её жизнь стала отражением излома эпохи и личной драмой в тени власти.

Украинская сирота в семье немецкого лидера

Всё началось с войны. Биологическая мать девочки была «восточной работницей», вывезенной нацистами с Украины в Лейпциг. Там в 1944 году она родила дочь Марию Пестунову, а сама погибла при бомбёжке. Девочка оказалась в приюте.

В январе 1946 года приют посетил Вальтер Ульбрихт, только что вернувшийся из советской эмиграции. Его будущая жена Лотта не могла иметь детей, и пара искала ребёнка. Почему их выбор пал именно на эту полуторагодовалую сироту? Возможно, сыграли роль и человеческие чувства, и политический расчёт — жест заботы о жертве войны. Но удочерить Машу, считавшуюся гражданкой СССР, можно было только с разрешения Москвы.

Разрешение пришло в 1950 году с оговоркой: девочка сохраняла советское гражданство. Ульбрихт поначалу опасался, что этим будут шантажировать, но после смерти Сталина тревоги улеглись. Мария Пестунова стала Беатой — в память о другой девочке-беженке, ненадолго жившей в их доме.

Золотая клетка

Лотта, выйдя за Ульбрихта в 1953 году, сначала пыталась стать матерью. В письмах она отмечала «грубоватое, крестьянское» что-то в девочке и её неприхотливость в еде. Сам Вальтер, несмотря на знаменитую сухость, читал приёмной дочери сказки на ночь. Но семейное счастье было иллюзией.

В школе Беате приходилось тяжело. Дети завидовали «принцессе» и сторонились её. В русской спецшколе в Берлине её даже избили одноклассники. Факт удочерения в ГДР хранился в строжайшей тайне.

Разрыв между двумя мирами

В 15 лет Беату отправили на историческую родину — в ленинградский интернат, а затем в Педагогический институт им. Герцена. Казалось, она обрела свободу. В 1962 году она вышла замуж за сына итальянского коммуниста Ивано Маттеоли. Но брак без одобрения приёмных родителей был невозможен. Молодожёнов вернули в Берлин, а позже, конфисковав паспорт, вынудили Беату развестись.

Вернувшись в Ленинград, она вышла замуж за русского одноклассника Юрия Полковникова. Этот брак тоже рухнул из-за побоев мужа. «У меня была еда, питье и одежда, но в этой золотой клетке не было любви», — вспоминала она позже.

Падение

В 1971 году Ульбрихт ушёл с поста, а в 1973-м умер, не оставив «непутёвой» дочери ничего в завещании. Её попытки стать художником провалились. Она работала паяльщицей, рабочей на фабрике, спивалась. Конфликт с приёмной матерью достиг пика: Лотта, которую Беата называла «ведьмой», отобрала у неё детей через опеку.

К 1991 году Беата опустилась на дно: жила на пособие, искала еду в мусорных баках, много пила. Замуж она больше не выходила, но у неё имелись любовники-собутыльники. Летом она дала откровенное интервью бульварной газете, обнажив всю свою трагедию.

Неразгаданная смерть

6 декабря 1991 года 47-летняя Беата была найдена мёртвой в районе Лихтенберг в Берлине. Её тело было покрыто синяками, кругом валялись бутылки из-под шнапса. Соседи рассказали, что в квартиру входили мужчины, которые о чём-то спорили, при этом раздавался собачий лай. Вскрытие показало, что Беата получила удар в голову, а её смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг. Как сообщали германские СМИ, приёмная дочь Ульбрихта стала жертвой убийства. Но кто и по какой причине расправился с Беатой – так и осталось тайной. Полицейское расследование не ответило на этот вопрос. У Беаты мог случиться конфликт с другими алкоголиками на бытовой почве или же она могла стать жертвой грабителей.

Но есть также версия, что убийство заказала мстительная Лотта Ульбрихт, недовольная недавним интервью дочери. Беата всю жизнь оставалась для Лотты живым напоминанием о её бесплодии, а её житейские неудачи разочаровали приёмную мать. Однажды Лотта Ульбрихт назвала удочерение Беаты «самой большой ошибкой, которую она когда-либо совершала». У партийной функционерки оставались связи с экс-агентами «Штази», так что ликвидировать неугодную Беату для неё не составляло труда.