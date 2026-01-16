16 января: зачем в Гордеев день надо умыться снегом

В православии отмечается предпразднство Богоявления и вспоминаются четверо угодников Божьих. В народном календаре это Гордеев день.

Хорошей приметой было в этот день умыться снегом - считалось, что так можно улучшить здоровье или обрести красоту.

Наши предки верили, что сейчас можно все потерять, если вовремя не задобрить домового. Для этого пекли пирог из трех видов муки: занятой у соседей, своей и освященной в храме. Часть пирога съедали домашние, а часть оставляли вместе с молоком в блюдечке возле печи. Девушкам и юношам было запрещено надевать новую одежду - считалось, что так проще сглазить. Сейчас запрещено было хвастаться добром, здоровьем, детьми и удачей. Считалось, что после такого проступка будут преследовать неудачи.

Не разрешалось тяжело работать, иначе в бедности проживешь остаток дней. Не выметали мусор, чтобы счастье не вымести. Плохой приметой был лопнувший во время приготовления хлеб, верили, что он сулит скорую разлуку.

Если Луна в дымке поднялась, - идут сильные морозы. Об этом же говорил и треск деревьев. Метель началась - меда летом будет много. А много намело снега - жди скорую весну.