Кого на Руси называли «мымрами»
Русский язык — живой организм, и значения слов меняются со временем, иногда самым неожиданным образом. То, что сегодня считается грубым оскорблением, зачастую имело совершенно безобидный, а то и вовсе нейтральный или даже положительный смысл. Заглянем в этимологический словарь и узнаем истинное лицо привычных ругательств.
От болезней и профессий: как «дурак» и «олух» потеряли репутацию
Многие слова-«оскорбления» изначально описывали состояние человека или его род занятий.
- Дурак: В древности это слово означало не глупца, а «искусанного», «ужаленного» (напр., змеёй или пчелой), а позже — «больного» или даже «одержимого», «сумасшедшего». Переход к значению «глупец» произошёл позже.
- Олух: Это искажённое «волох» — то есть пастух. Фраза «олух царя небесного» была не ругательством, а почтительным обращением к пастырю, пастуху божьих овец.
- Мымра: Так называли не скучную женщину, а домоседа (от глагола «мумрить» — сидеть дома безвылазно).
- Пентюх: Обозначало «желудок», «брюхо», а как бранное слово применялось к обжорам и лентяям, живущим только ради еды и сна.
От вещей и животных: нейтральные термины, ставшие оскорблениями
Целый пласт «ругательств» происходит от названий предметов или биологических терминов.
- Болваном в наше время называют глупого человека, а раньше оно означало - «истукан», «чурбан», «обрубок дерева».
- Ублюдок. Ранее это слово не было оскорбительным, так как ублюдками называли малышей животных, появившихся в результате смешения особей разных видов (осла и кобылы, собаки и волка). Позже это слово стали применять к незаконнорожденным детям, а уже в 20 веке оно стало ругательным.
- Подонок. Это слово также не было ругательным, так как подонком называли осадок, или то, что упало на дно, выделялось из мутной жидкости.
- Идиот. Это слово и вовсе имело благородное происхождение. Так греческое «идиотес» означает «частное лицо», а византийское христианское духовенство этим словом называло мирян, не церковников. Так как мирян не уважали, со временем и слово это стало ругательным.
- Кретин в переводе с латинского является искаженным вариантом слова «христианин».
- Подлец. По одной версии данное слово имеет польские корни и означает «простой», «незнатный человек». Русские же исследователи утверждают, что это русское слово, смысл которого сводиться к общеславянской основе «подл», что значит низкий, исподний, земной, простой. Нравственный негативный смысл это слово приобрело только в 18 веке.
- Скотина – походит от немецкого слова «скат» - «богатство», «деньги», «сокровище». Раньше так называли домашних животных, сейчас «сокровищами» обзывают людей.
Такое сильное ругательство как, б..ть, происходит от древнерусского слова блядити, и значит «обман», «пустословство». Кроме того, оно созвучно с английским blаddег – пустомеля. Современная интерпретация слова связана скорее со словом блуд, блуждать.
Г…но имеет польскую языковую основу, и переводиться как дрянь, дерьмо, не имея при этом нецензурного оттенка. Другой вариант – искаженное виденье слова гуано (птичий помет).
Самое популярное слово из трех букв. Это слово показывают в полной мере историю возникновения русской матерщины. В древней Руси половой орган назывался «уд» (вверх, наружу), родственными словами которого являлись удочка, удить. Во времена Петра Великого, слово «уд» оказалось под запретом.
Но так как сам предмет существовал, и нужно было его как - то называть, особенно когда приходилось лечить венерические болезни, прибегли к латинскому местоимению hoc (это). Врачи для того чтобы как – то обозначить лекарство для члена, назвали его huius или huic.
Не сильно образованные пациенты не стали называть детородный орган уменьшительно ласкательной форме хуик, а называли в привычном для нас всех варианте, после его это слово стало считаться непристойным.
Буква х в русском алфавите называлась «хер», а понятие «похерить» означало ранее – перечеркнуть крестом документ.