Кого на Руси называли «мымрами»

Русский язык — живой организм, и значения слов меняются со временем, иногда самым неожиданным образом. То, что сегодня считается грубым оскорблением, зачастую имело совершенно безобидный, а то и вовсе нейтральный или даже положительный смысл. Заглянем в этимологический словарь и узнаем истинное лицо привычных ругательств.

© Кадр из фильма "Морозко"

От болезней и профессий: как «дурак» и «олух» потеряли репутацию

Многие слова-«оскорбления» изначально описывали состояние человека или его род занятий.

Дурак: В древности это слово означало не глупца, а «искусанного», «ужаленного» (напр., змеёй или пчелой), а позже — «больного» или даже «одержимого», «сумасшедшего». Переход к значению «глупец» произошёл позже.

Олух: Это искажённое «волох» — то есть пастух. Фраза «олух царя небесного» была не ругательством, а почтительным обращением к пастырю, пастуху божьих овец.

Мымра: Так называли не скучную женщину, а домоседа (от глагола «мумрить» — сидеть дома безвылазно).

Пентюх: Обозначало «желудок», «брюхо», а как бранное слово применялось к обжорам и лентяям, живущим только ради еды и сна.

От вещей и животных: нейтральные термины, ставшие оскорблениями

Целый пласт «ругательств» происходит от названий предметов или биологических терминов.

Болваном в наше время называют глупого человека, а раньше оно означало - «истукан», «чурбан», «обрубок дерева».

Ублюдок. Ранее это слово не было оскорбительным, так как ублюдками называли малышей животных, появившихся в результате смешения особей разных видов (осла и кобылы, собаки и волка). Позже это слово стали применять к незаконнорожденным детям, а уже в 20 веке оно стало ругательным.

Подонок. Это слово также не было ругательным, так как подонком называли осадок, или то, что упало на дно, выделялось из мутной жидкости.

Идиот. Это слово и вовсе имело благородное происхождение. Так греческое «идиотес» означает «частное лицо», а византийское христианское духовенство этим словом называло мирян, не церковников. Так как мирян не уважали, со временем и слово это стало ругательным.

Кретин в переводе с латинского является искаженным вариантом слова «христианин».

Олух. Происходит данное слово от «волоха» или пастуха, поэтому фраза «Олух царя небесного» должна звучать как комплимент.

Подлец. По одной версии данное слово имеет польские корни и означает «простой», «незнатный человек». Русские же исследователи утверждают, что это русское слово, смысл которого сводиться к общеславянской основе «подл», что значит низкий, исподний, земной, простой. Нравственный негативный смысл это слово приобрело только в 18 веке.

Скотина – походит от немецкого слова «скат» - «богатство», «деньги», «сокровище». Раньше так называли домашних животных, сейчас «сокровищами» обзывают людей.

Такое сильное ругательство как, б..ть, происходит от древнерусского слова блядити, и значит «обман», «пустословство». Кроме того, оно созвучно с английским blаddег – пустомеля. Современная интерпретация слова связана скорее со словом блуд, блуждать.

Г…но имеет польскую языковую основу, и переводиться как дрянь, дерьмо, не имея при этом нецензурного оттенка. Другой вариант – искаженное виденье слова гуано (птичий помет).

Самое популярное слово из трех букв. Это слово показывают в полной мере историю возникновения русской матерщины. В древней Руси половой орган назывался «уд» (вверх, наружу), родственными словами которого являлись удочка, удить. Во времена Петра Великого, слово «уд» оказалось под запретом.

Но так как сам предмет существовал, и нужно было его как - то называть, особенно когда приходилось лечить венерические болезни, прибегли к латинскому местоимению hoc (это). Врачи для того чтобы как – то обозначить лекарство для члена, назвали его huius или huic.

Не сильно образованные пациенты не стали называть детородный орган уменьшительно ласкательной форме хуик, а называли в привычном для нас всех варианте, после его это слово стало считаться непристойным.

Буква х в русском алфавите называлась «хер», а понятие «похерить» означало ранее – перечеркнуть крестом документ.