Трое британских подростков расправились с мужчиной, которого считали педофилом

Девушку из Казахстана похитили и заставили выйти замуж за мужчину, которого она не знала. Об этом сообщает Orda.kz. Как рассказала сама 17-летняя пострадавшая, когда она шла по городу, четверо мужчин схватили ее и силой затолкали в машину, после чего отобрали телефон. Неизвестные привезли студентку колледжа в дом, где было много людей, готовых к "сватовству". Несовершеннолетняя говорила о своем возрасте и требовала связаться с родителями, но ее не слушали. Родственники жениха затащили ее в дом, где ее заставляли написать расписку, что она пришла добровольно. Когда она отказалась, мужчина изнасиловал ее, таким образом якобы соблюдая традицию. После надругательства "жених" вынес гостям окровавленную простыню. "Мне сказали, что я больше не буду учиться и никогда не покину этот дом. Пригрозили, что, если я не подчинюсь, меня будут держать взаперти бесконечно", – рассказала девушка. Позже ей удалось сбежать, вернуться к семье и рассказать обо всем полиции. По ее словам, несколько дней сотрудники правоохранительных органов бездействовали. По факту произошедшего возбудили дело по статье о принуждении к вступлению в брак. Всех причастных доставили в полицию.