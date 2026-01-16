Роковое совпадение: что случилось с Высоцким ровно за год до смерти

Владимир Высоцкий умер 25 июля 1980 года. Но роковая дата появилась в его биографии за год до этого. Летом 1979-го артист уже пережил клиническую смерть, будто получив страшное предупреждение, которое не сумел или не захотел услышать.

© РИА Новости

Первые звоночки: 1969 год

Тревожные сигналы организм подавал задолго до трагической развязки. В июле 1969 года, согласно биографу Фёдору Раззакову, у Высоцкого в горле лопнул сосуд. Он едва не истёк кровью прямо у себя дома. Врачи «скорой» отказывались его везти, опасаясь, что пациент умрёт по дороге. Только настойчивость Марины Влади помогла доставить его в больницу, где жизнь поэта спасли.

Причиной таких сбоев многие считали наркотики. Однако его врач Зинаида Агеева утверждала, что до 1975 года Высоцкий их не употреблял. По её словам, всё началось с необходимости быстро снять тяжёлое похмелье перед важной репетицией в Театре на Таганке, когда алкоголь был исключён.

Клиническая смерть: Бухара, 25 июля 1979

Ровно через десять лет после первого кризиса ситуация повторилась с пугающей точностью. Во время гастролей в Бухаре, 25 июля, Высоцкий отправился на местный рынок в поисках наркотиков. Не найдя желаемого, он вколол себе сильнодействующее обезболивающее из стоматологического набора. Сердце остановилось.

Находившиеся с ним врач Анатолий Федотов и друг Всеволод Абдулов немедленно начали реанимацию. Федотов сделал укол прямо в сердечную мышцу, Абдулов — искусственное дыхание. Их совместные усилия вернули Высоцкого к жизни. В тот день ему удалось обмануть смерть.

Роковое повторение: Москва, 25 июля 1980

Спустя ровно год, в ночь на 25 июля 1980 года, в московской квартире на Малой Грузинской история завершилась трагически.

Упомянутые события произошли ровно за 12 месяцев до даты, которая стала датой кончины Владимира Высоцкого. Как известно, 25 июля 1980 года Высоцкий распрощался с жизнью окончательно. И это несмотря на то, что в момент смерти Владимир Семенович был не один. В квартире Высоцкого в ту ночь снова находились Оксана Афанасьева и Анатолий Федотов. Они спали в соседних комнатах, когда сердце артиста остановилось уже навсегда.

В. Киеня на страницах своей книги «Киносудьба Владимира Высоцкого» приводит слова Федотова о том, что у Владимира Высоцкого тогда случился инфаркт миокарда. Врач приступил к реанимационным мероприятиям, которые, впрочем, не увенчались успехом. Хотя поговаривали, что Высоцкий буйствовал и приятели связали его для того, чтобы утихомирить. Есть версии, что связанный артист захлебнулся собственными рвотными массами или удушье наступило вследствие запавшего в гортань языка.