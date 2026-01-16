Как Молотов боролся за права пленных красноармейцев

С первых дней Великой Отечественной войны советское правительство столкнулось с чудовищной реальностью: нацистская Германия отказалась считать пленных красноармейцев людьми. В этой ситуации нарком иностранных дел Вячеслав Молотов развернул беспрецедентную дипломатическую кампанию, пытаясь защитить наших солдат нормами международного права. Это была борьба против сознательного варварства.

© РИА Новости

На что мог опереться СССР

Часто звучит упрёк: СССР не подписал Женевскую конвенцию 1929 года о военнопленных. Это так, но юридическая картина была сложнее. СССР ратифицировал часть конвенции о раненых и больных. Кроме того, действовала Гаагская конвенция 1907 года, которую подписала ещё Российская империя и которую признавала Германия.

Но главный аргумент был в другом. 82-я статья Женевской конвенции 1929 года гласила: если хоть одна сторона конфликта её подписала, она обязана соблюдать её в отношении всех военнопленных, даже если противная сторона конвенцию не признаёт. Германия подписала конвенцию. Следовательно, юридически она была обязана распространить её нормы и на советских пленных. Гитлер сознательно нарушил это правило, объявив «унтерменшей» вне закона.

Молотов вступает в бой

Уже 27 июня 1941 года, через пять дней после начала войны, Молотов поддержал инициативу Международного Красного Креста об обмене списками пленных. СССР тут же передал Германии данные о взятых в плен немцах, но ответа не последовало.

В ноябре 1941 года Молотов обнародовал громкую ноту протеста, опубликованную в «Правде». В ней, опираясь на Гаагскую конвенцию, он документально обвинил Германию в зверствах: пленных морили голодом, содержали хуже скота, подвергали пыткам и массовым расстрелам. Эта нота была разослана всем нейтральным странам — это был акт не только правовой, но и мощной информационной войны, раскрывающий истинное лицо нацизма миру.

В июле 1941-го через Швецию СССР официально заявил о готовности соблюдать Гаагскую конвенцию 1907 года в отношении пленных немцев, ожидая взаимности. Берлин это предложение проигнорировал.

Почему дипломатия была бессильна

Все усилия Молотова разбивались не о юридические коллизии, а о идеологическую установку Третьего рейха. Ещё в сентябре 1941 года вермахт издал директиву, прямо объявлявшую советских военнопленных «недочеловеками», не имеющими права на защиту. Война на Востоке задумывалась как война на уничтожение, где международное право было отменено.

Нацистская машина была запрограммирована на геноцид. Юридические ноты не могли остановить тот факт, что смертность в немецких лагерях для красноармейцев достигала 60%. Из примерно 5,7 миллионов советских пленных погибло более 3,3 миллиона — в основном от голода, болезней и издевательств.

Как СССР обращался с пленными

На этом фоне позиция СССР выглядела принципиально иной. В апреле 1942 года, несмотря на зверства нацистов, Советский Союз официально подтвердил, что будет содержать немецких военнопленных в соответствии с нормами Женевской конвенции 1929 года. Репрессиям они не подвергались, их питание и лечение нормировалось.

Цифры говорят сами за себя. Из примерно 2,3 миллионов немецких военнопленных, учтённых в СССР, умерло (в основном в тяжёлых условиях военного времени) около 300 тысяч. Подавляющее большинство вернулось на родину.

Бесчеловечные немцы

Дипломатическая борьба Молотова за права советских военнопленных была по сути битвой за человечность в условиях, где противная сторона эту человечность отрицала. Она не смогла спасти миллионы жизней, потому что столкнулась не с обычным противником, а с цивилизацией, поставившей вне закона целые народы.

Однако эта борьба имела огромное моральное и политическое значение: