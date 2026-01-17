Китайские миллиардеры стали стремиться к созданию больших семей. В стране рожать более трех детей сейчас нельзя, но вот запрета заводить их за пределами КНР не существует. Поэтому богачи — как, например, глава компании Duoyi Network Сюй Бо — ищут для своих целей суррогатных матерей по всему миру, а согласившихся женщин отправляют на процедуру в США. Суды Лос-Анджелеса такой подход к суррогатному материнству не поддерживают, но на момент появления споров многие успевают обзавестись уже десятками детей. Что движет бизнесменами в таких историях и почему эксперты видят в этом опасный симптом — в материале «Ленты.ру».

Среди миллиардеров в Китае возник тренд на многодетность

Среди миллиардеров в Китае наметился тренд на многодетность, выяснил The Wall Street Journal (WSJ). Приверженцы таких взглядов не становятся донорами спермы, как Павел Дуров, и не заводят по несколько детей от разных жен, как Илон Маск. Китайские богачи используют для этого процедуру суррогатного материнства, вокруг которой уже выстроилась целая индустрия в США.

Издание рассказывает историю Сюй Бо — руководителя китайской компании Duoyi Network, занимающейся производством видеоигр. К самым известным ее разработкам относится приключенческая многоуровневая игра Gunfire Reborn, фэнтезийная Eternal Magic, многопользовательская Portal Knights Online — песочница с элементами Minecraft и Lego.

О главе компании известно немного — он ведет закрытый образ жизни и редко дает интервью. Но некоторые детали все же просачиваются в прессу. В 2020 году китайские издания писали о необычных тестах, при помощи которых Сюй Бо проверяет своих сотрудников. Тогда, к примеру, им предлагали отказаться от 10 процентов своих зарплат, чтобы продемонстрировать лояльность начальству. И это не было связано с финансовыми сложностями: дела у разработчика шли хорошо. В беседе с журналистами работники признались — подобные эксперименты в компании устраивают каждый год.

Сотрудники привыкли к необычным идеям своего босса и с легкостью откликаются на них. Такой подход для них выгоден — готовность принять предложенные правила игры в Duoyi Network поощряют. В 2019-м, к примеру, разработчик предложил команде выплатить из своих зарплат премию главе компании. Размеры выплат их попросили определить самостоятельно, по возможностям и желанию. Уже в следующем месяце Duoyi Network вернула работникам эти перечисления, десятикратно увеличив каждое из них.

Необычные идеи движут Бо и в личной жизни. Так, в 2023 году предприниматель попытался отстоять в суде Лос-Анджелеса свои права на родительство. На заседании шла речь о еще нерожденных детях: четыре младенца в скором времени должны были появиться на свет. Суду при этом были предоставлены документы, из которых становилось ясно — у мужчины уже есть как минимум восемь детей, рожденных суррогатными матерями.

На одно из заседаний по признанию отцовства удалось попасть журналистке WSJ. Руководитель Duoyi Network, на постоянной основе живущий в Китае, присутствовал на нем в формате видеозвонка. В ответ на вопросы судьи Сюй Бо признался, что рассчитывает стать отцом не менее двух десятков детей, которые из-за ограничений, введенных на территории Китая, должны будут появиться на свет в США. Миллиардер был заинтересован в том, чтобы от него рождались в первую очередь мальчики — им он рассчитывает в дальнейшем передать свой бизнес.

Уже рожденные малыши пока живут в городе Ирвайн (располагается в округе Ориндж в южной части Калифорнии) и находятся под присмотром нянь. Сам Сюй еще не нашел времени для встречи с ними из-за рабочей занятости, но в ближайшем будущем рассчитывает перевезти их в Китай, пояснил он на судебном заседании. Ходатайство о родительских правах суд отклонил, но в скором времени были обнародованы другие, еще более неожиданные детали.

Близкие Сюй Бо подтвердили наличие у него сотни детей

В процессах с участием Сюй Бо фигурирует его бывшая девушка Тан Цзин. Пара была вместе 14 лет, с 2009 по 2023 год, а после расставания китайский миллиардер обратился в суд с иском о взыскании с экс-возлюбленной задолженности в размере 300 миллионов юаней. Всего за время их отношений мужчина одолжил своей пассии 819 миллионов юаней, из которых она вернула около 500. Оставшуюся сумму глава Duoyi Network решил взыскать через суд.

Возвращать долг экс-сожительница миллиардера отказалась. Средства были потрачены на заботу о большой семье, о создании которой так мечтал Сюй, пояснила она. На данный момент девушка воспитывает 11 его детей и через суд пытается отстоять право опеки над двумя малышами, рожденными ею от экс-партнера. На китайском сервисе микроблогов Weibo Тан Цзин написала, что ее бывший парень является отцом 300 детей по всему миру, большая часть из которых не имеет регистрации по месту жительства.

Судебный орган принял сторону женщины, пишет South China Morning Post. Компания Duoyi Network оставила под постом в Weibo свой комментарий, в котором опровергла цифру в три сотни детей, но подтвердила, что порядка сотни детей действительно были рождены от Сюй Бо суррогатными матерями. Сделано это было «после множественных усилий», отметили там.

Миллиардер грезит о том, что в будущем его дети породнятся с детьми Илона Маска и создадут большую семейную династию. Своими фантазиями мужчина также делился в Weibo — посты из прошлого (опубликованные, по некоторым данным, с принадлежащих ему аккаунтов) попались на глаза журналистам уже после появления данных о многочисленных судах. Минимально возможное число своих наследников мужского пола Сюй Бо оценивал в 50 человек, подчеркивая, что хочет быть отцом «сыновей высокого качества».

Глава Duoyi Network положительно относится к полигамным отношениям и призывает женщин рожать «больше детей». Партнерш для этих целей он в том числе находит в соцсетях. В самом Китае суррогатное материнство запрещено законом (хотя подпольные организации такой направленности там периодически всплывают), но ничего не мешает гражданам КНР для получения подобной услуги выехать за пределы страны.

В суде Лос-Анджелеса амбициозные планы Сюй Бо не нашли понимания. Суррогатное материнство — это инструмент, помогающий парам создавать семьи, но подход, при котором детей держат «на расстоянии», а их воспитанием занимаются специально нанятые люди, говорит совсем о другом, заметил судья Эми Пеллман. Из-за отказа суда установить отцовство, несколько малышей, рожденных от Бо, сейчас остаются в правовой неопределенности.

Илон Маск рождение «легиона» наследников объяснил заботой о цивилизации

У Илона Маска свой взгляд на идею рождения наследников (и свой, соответственно, к этому подход). Цивилизация находится под угрозой из-за сокращения численности населения, считает предприниматель. Своих детей он называет «легионом» и верит, что рождение как можно большего числа младенцев поможет спасти планету от апокалипсиса. Для Маска важно, чтобы его дети обладали высоким интеллектом, поэтому он старается подбирать подходящих по всем параметрам партнерш.

Детей у миллиардера, по официальным данным, всего 14, а рождены они от четырех женщин, с которыми Маск встречался в разное время. В числе его бывших пассий — канадская певица Граймс и директор по операциям компании Neuralink Шивон Зилис. В реальности у основателя Tesla намного больше детей, чем известно широкому кругу, говорят близкие к нему источники.

«Он хочет, чтобы у умных людей чаще рождались дети, поэтому обратился ко мне с этой идеей. Я не могу представить себе лучшие гены, которые предпочла бы для своих детей», – Шивон Зилис, директор по спецпроектам компании Neuralink

Многие отказываются от продолжения рода из-за растущего экономического неравенства и экологических проблем, рассуждал Маск на мероприятии The Wall Street Journal в конце 2021 года. «Но если люди не будут заводить больше детей, цивилизация рухнет», — высказал он тогда свои опасения. Еще один подобный тезис миллиардер озвучил на политическом фестивале Arteju в 2023 году. Обратившись к присутствовавшим там политикам, основатель Tesla и Space X призвал их начать активнее работать над увеличением рождаемости в своих странах.

Матерей для своих детей предприниматель ищет в том числе в принадлежащей ему соцсети X, говорят источники WSJ. Недавно родившая от него консервативная активистка Эшли Сент-Клэр в беседе с журналистами рассказала, что Маск в своих письмах к ней признавался — для создания «легиона» ему приходится использовать механизм суррогатного материнства.

В дальнейшем миллиардер предлагает девушкам подписать договор о молчании, добавила Сент-Клэр. Им предлагается скрывать имя отца своего ребенка до тех пор, пока ему не исполнится 21 год. В обмен (при отсутствии критических высказываний в свой адрес) миллиардер готов выплатить стороне договора 15 миллионов долларов, а еще по 100 тысяч долларов присылать ежемесячно, утверждает девушка.

Детали договора, по данным западных СМИ, выглядели максимально прагматично. В нем не учитывалась поддержка ребенка на случай серьезной болезни, или страхование жизни на случай, если до исполнения ему 21-го года умрет сам Маск. Подробно ознакомившись с документом, Сент-Клэр подписывать его отказалась. Но согласилась не включать имя миллиардера в свидетельство о рождении сына Ромула.

При этом утверждать, что о рожденных детях Маск совсем не думает, было бы неверно: по данным The New York Times, предприниматель собирался открыть в столице Техаса семейный комплекс, где вместе с мамами будут жить рожденные от него малыши. Первыми шагами в этом направлении, по сведениям журналистов, стала купленная основателем SpaceX вилла, и расположенный рядом с ней особняк, насчитывающий шесть спален.

Новостями о наличии у него более 100 биологических детей в 12 странах удивил общественность в июле 2024 года и основатель Telegram Павел Дуров. Это стало возможным благодаря донорству спермы, пояснил он. Сначала бизнесмен принял участие в этой процедуре по просьбе друга, который не мог иметь детей. Активнее вовлечься в донорство его уже уговорил руководитель клиники: «материал высокого качества» очень редок, объяснил тот. К 2024 году количество пар, которым миллиардер помог завести детей, перевалило за сотню, утверждает Дуров. Он говорит, что не сдает сперму уже долгие годы, но где-то еще хранится его замороженный генетический материал.

Однако в преддверие 2026 года бизнесмен вновь проявил себя в этом направлении. Женщинам, желающим родить от него ребенка, Дуров, по данным The Wall Street Journal, пообещал оплатить процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Девушке для этого нужно соответствовать двум характеристикам: быть моложе 37 лет и не состоять в браке. Данную программу основатель Telegram запустил совместно с одной из московских клиник. Миллиардер предположил, что когда-то, «может быть, через 30 лет», сможет предоставить всем своим биологическим детям право на наследство.

Эксперты связывают такой подход с иллюзией управляемости

«Когда я слышу про "сотню детей ради династии", то думаю не столько про детей, сколько про проект бессмертия», — заметил в беседе с «Лентой.ру» психолог Родион Чепалов.

В психологии, по его словам, это хорошо ложится на два аспекта. Первый — это стремление человека к символической неуязвимости, когда тревогу о конечности жизни пытаются победить масштабом числа рожденных детей. Второй — теория генеративности по Эриксону, когда желание оставить след приобретает гипертрофированный, почти «корпоративный» формат. Такой подход превращает семейную линию в холдинг, который надо укрепить и развить, рассуждает психолог.

У многих успешных предпринимателей мышление устроено специфическим образом, присоединяется к обсуждению индивидуальный и корпоративный психолог Елена Пичугина. Для них характерны высокий уровень готовности к риску, ориентация на долгосрочное планирование, склонность к масштабированию, привычка смотреть на мир через призму проектов. Такой подход может не ограничиваться сферой бизнеса и проецироваться на другие значимые области, включая семью.

«Когда человек создал и вывел на рынок одну компанию, логичной стратегией является создание целого портфеля компаний. И если ценность семьи и наследников для предпринимателя высока, соблазн масштабирования может возникнуть у него и там. Тогда речь будет идти о создании не просто семьи, а многочисленного семейного клана», – Елена Пичугина, индивидуальный и корпоративный психолог

Создание множества наследников можно рассматривать и как стратегию «диверсификации», допускает Пичугина. Рождение множества наследников от разных женщин — это рациональная, хотя и непривычная для большинства, модель преодоления неопределенности. Распределение капитала между большим количеством детей для бизнесменов может быть способом повысить устойчивость семейной корпорации в будущем. А привычность миллиардеров к глобальным последствиям своих бизнес-ходов (влияние на тысячи сотрудников, клиентов) — снижать психологические барьеры перед принятием столь же масштабных решений в личной сфере.

В культуре подобные сюжеты вечны, напоминает Чепалов. Они встречаются в рассказах о царских династиях с гаремами и рождением наследников «любой ценой» (в том числе от наложниц), в мифе о Пигмалионе, где мужчина создает статую женщины, влюбляется в нее и оживляет. В последнем случае человек начинает воспринимать живое существо как созданный им артефакт, отмечает собеседник. Экологичность и этичность подобных подходов каждый определяет для себя сам, подчеркивает он.

Рожденным в такой парадигме детям может не хватать любви

Помимо практических мотивов, людьми может двигать иллюзия управляемости.

«Деньги приучают их, что почти все можно ускорить, купить, оптимизировать. Ребенок, который рождается у родителя с таким мировоззрением, рискует стать не объектом любви, а подтверждением могущества родителя», — предупреждает Чепалов.

Другим возможным мотивом психолог называет статусность. Богатые люди, на его взгляд, тем самым могут демонстрировать: у них есть то, что недоступно большинству. Однако малыш, родившийся у родителя с такой мотивацией, может расти несчастным.

«В определенных кругах большая семья сама по себе становится маркером успеха и состоятельности, свидетельством способности обеспечить будущее многим потомкам, — солидарна с коллегой Пичугина. — Это новый экстравагантный способ сигнализировать о своих ресурсах и долгосрочных амбициях».

Последний мотив, который упоминает Чепалов, — это мотив тревожный (и он, судя по описанию, похож на мотивацию, которой движим Илон Маск).

«Миллиардер в таком случае может рассуждать по принципу — "мир нестабилен — пускай родится много запасных вариантов" (детей). Это звучит жестко, но так иногда устроено мышление в условиях высокого контроля и высокой ставки», — заключает эксперт.

Какими в таких условиях будут расти дети — вопрос, к сожалению, уже риторический, разводит руками он.

Людям, чья идентичность построена вокруг создания и роста масштабных проектов, такая модель может казаться внутренне последовательной и рациональной, объясняет логику их мышления Пичугина. Обществу и психологам, по ее мнению, предстоит не просто дать оценку этому явлению, но и осмыслить его долгосрочные последствия.