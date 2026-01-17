Европейские леса незаметно захватили тысячи редких лесных котов

В Европе снова появились лесные коты — хищный вид, который когда-то был очень распространен, но затем почти полностью исчез. Об этом сообщает BBC News.

Лесные коты очень похожи на домашних кошек, но немного крупнее. От других зверей их отличает исключительная скрытность, которая и помогла им избежать истребления. В некоторых регионах Европы лесных котов не видели десятилетиями и считали вымершими, хотя на самом деле они просто хорошо прятались.

«Другие животные обычно ходят по одним и тем же тропам, — объясняет итальянский биолог Адреа де Джованни. — А лесные коты гуляют, где захотят».

О том, что лесные коты незаметно захватили европейские леса, специалисты узнали лишь недавно. Представителей этого вида стали все чаще регистрировать фотоловушки, а образцы их ДНК удается собирать палками-приманками, о которые они любят тереться. Биологи подозревают, что популяция лесного кота в Европе достигает 140 тысяч особей.

Несмотря на это, их по-прежнему очень трудно найти. Известны случаи, когда лесных котов замечали в Чехии и Италии. В Австрии, где они считались исчезнувшими, присутствие этого вида подтверждают только снимки фотоловушек. В Германии детеныша лесного кота нашли в приюте для бездомных питомцев. Его сдали туда по ошибке, перепутав с обычным котенком.

В 2018 году сообщалось, что в Шотландии впервые сфотографировали шотландского лесного кота исполинских размеров. Длина животного, которого нарекли «клэшиндаррочским зверем», предположительно, составляет 120 сантиметров от носа до кончика хвоста.