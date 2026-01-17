Почему у чукчей не бывает первой брачной ночи

В суровых условиях Чукотки брак никогда не был просто союзом по любви. Это был вопрос выживания. Холостяк или одинокая женщина вызывали не осуждение, а тревогу: без пары в тундре не выжить. Одинокого человека могли и не пустить в тёплый полог яранги, оставив ночевать на морозе.

Жена — не спутница, а партнёр по выживанию

Жена для чукчи — прежде всего работница. Она ставит ярангу после перекочёвки, выбивает ледяную корку с внутренних стен, шьёт одежду, заботится о детях и помогает с оленями. Вдова или разведённая женщина, оставшись одна, оказывалась на грани голодной смерти, полностью завися от милости соседей. Поэтому замужество было для неё единственным шансом.

Красота здесь измерялась не чертами лица, а силой и выносливостью. Роды были испытанием, которое женщина проходила в одиночестве — уходя в отдельный чум, она должна была разрешиться сама или умереть. Помощи ждать было неоткуда.

«Женщина, ещё не бывшая в употреблении»: брак и секс

Языческое мировоззрение формировало особые взгляды. Чукотский язык не имел слова «девственница». Девушку называли «женщина, ещё не бывшая в употреблении» (jep ajaakəlen). Секс не был табу — длинными полярными ночами он был одним из немногих развлечений.

Этнограф Владимир Тан-Богораз, однако, отмечал, что чукчи в начале XX века были целомудреннее соседей. Половое созревание у девушек наступало поздно, а ранние связи осуждались. Существовала даже практика «тайной любви» (vinvьtkurkьn) — девушки могли иметь любовников и рожать до брака. Внебрачный первенец не считался позором, а иногда именно ему дед завещал всё стадо.

Но была и тёмная сторона. Описаны случаи, когда мужчины, впав в особое безумие, становились «шаманами-вредителями» и насиловали женщин на стойбище. Частыми жертвами становились женщины из других народов, особенно русские. Такие преступления часто оставались безнаказанными.

К изменам жён мужья относились относительно спокойно. Обидевшись, муж мог «отомстить», вступив в связь с женой обидчика, что иногда завязывало новые отношения и даже вело к групповому браку.

Какими были браки: от колыбели до отработки

Формы брака были разнообразны и диктовались нуждой. Частыми были союзы между двоюродными братьями и сёстрами, реже — между дядей и племянницей. Детей часто сговаривали в младенчестве или даже до рождения, воспитывая вместе. Ради рабочих рук заключались неравные союзы. Известен случай, когда пятилетнего мальчика женили на двадцатилетней девушке, а его двенадцатилетнюю сестру выдали за тридцатилетнего мужчину. Повзрослев, такой мужчина мог взять вторую, молодую жену. Бывало и романтическое увлечение, ради которого мужчина мог выкрасть невесту из враждебного стойбища или пройти испытания.

Самый распространённый вид. Жених на несколько лет (от полугода) селился в яранге родителей невесты, работая на её семью.

При этом чукча, начиная работать на семью невесты, жил в одном пологе со всей семьей и часто вступал в интимные отношения с девушкой еще до того, как мог ее увезти с собой в свою ярангу.

Через три месяца отец невесты мог ему отказать, и в этом случае чукча начинал работать задаром, даже не прося еды. Отказ считался большим позором: если тебе отказали, значит ты совсем никчемный.

Но обычно после того, как чукче удавалось «уломать» свою избранницу, он становился ей фактическим мужем и в этом случае сразу начинал лелеять мечту увезти свою женщину со стойбища в свою отдельную ярангу. Обычно это происходило через полгода-год «отработки» на тестя. Разумеется, ни о какой «первой брачной ночи» речи уже не шло – молодая жена чукчи уже могла быть беременной.