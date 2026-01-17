Зачем Троцкий поставил памятник Иуде в Татарстане

Среди сотен памятников советской эпохи был один, уникальный в своем кощунстве. Весной 1918 года в Свияжске (ныне — Татарстан) на всеобщее обозрение был воздвигнут монумент… Иуде Искариоту. Его открывал лично Лев Троцкий, прибывший в город как председатель Реввоенсовета. Этот акт должен был стать не просто антирелигиозным жестом, а мощным символом разрыва с прошлым. Однако «первый революционер», как называл Иуду Троцкий, простоял на улицах города всего несколько недель.

© globallookpress

«Наведение порядка» по-троцки

Контекст, в котором появился памятник, был мрачным. В августе 1918 года Свияжск стал ключевым пунктом в обороне Казани от Белой армии. Троцкий, заявивший, что здесь «решается судьба революции», принялся за «наведение порядка» со свойственной ему жестокостью. Революционные трибуналы в 5-й армии работали беспрерывно, вынося в основном смертные приговоры за малейшую провинность. Особой ярости подверглось духовенство — священников расстреливали без суда. На этом фоне установка памятника евангельскому предателю выглядела не просто насмешкой, а сознательным глумлением над верой.

Иуда красного цвета: описание монумента

Согласно свидетельствам, например, из книги Анатолия Феоктистова «Русские монастыри», памятник представлял собой вызывающее зрелище. Это была фигура обнаженного человека, выкрашенная в ярко-красный цвет, с лицом, искаженным ненавистью.

Левой рукой Иуда срывал с шеи петлю, а правой, сжатой в кулак, грозил небесам. Для Троцкого, интерпретировавшего библейский сюжет по-своему, Иуда был не предателем, а «бунтарем», бросившим вызов старому миру. По словам очевидцев, это был «самый выразительный монумент советской власти». Сталину, бывшему семинаристу, такая трактовка вряд ли могла понравиться.

Эпидемия кощунства и народный суд

Идея Троцкого не осталась единичным актом. По его инициативе похожие памятники Иуде были установлены в Тамбове, Козлове (ныне Мичуринск) и Омске. Существует версия, что эти монументы носили и личный, почти нарциссический оттенок. Дело в том, что Ленин в полемике иногда называл Троцкого «Иудушкой» — в честь ханжи и лицемера Иудушки Головлева из романа Салтыкова-Щедрина. Однако в народе и в партийных кругах прозвище быстро потеряло литературный контекст, превратившись в простое «Иуда», что активно использовалось пропагандой во время Большого террора против самого Троцкого.

Но народный вердикт этим памятникам был скорым и окончательным. Возмущенные жители нигде не потерпели кощунства. Все изваяния, включая свияжское, были уничтожены в течение нескольких недель. По одной из легенд, первого Иуду просто сбросили с постамента и утопили в водах Волги. Даже многие большевики, включая, вероятно, и Сталина, понимали, что подобные выходки лишь отталкивают верующее население, компрометируя революцию.

Таким образом, история свияжского Иуды стала кратким, но ярким эпизодом Гражданской войны, символом радикального богоборчества и примером того, как народное чувство в итоге отвергло навязанный сверху циничный символ.