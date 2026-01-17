Чем закончилась последняя попытка Гитлера выиграть войну

В декабре 1944 года, когда исход Второй мировой был уже предрешён, Адольф Гитлер предпринял отчаянную ставку — масштабное наступление в Арденнах. Но помимо фронтальной атаки, фюрер задумал и тайный удар в самое сердце командования союзников. Операция под кодовым названием «Грейф» («Захват») должна была посеять хаос в тылу и устранить главнокомандующего союзными силами, генерала Дуайта Эйзенхауэра. Ответственным за этот дерзкий план был назначен любимец Гитлера, мастер диверсий Отто Скорцени, уже прославившийся похищением сына регента Венгрии. Однако сама операция, задуманная как образец секретности, провалилась ещё до начала — и в первую очередь по вине самих немцев.

План «Грейф»: армия призраков в американской форме

Идея, предложенная лично Гитлером, была одновременно амбициозной и отчаянной. В рамках поддержки Арденнского наступления Скорцени предстояло сформировать из добровольцев СС особую бригаду численностью около 3000 человек. Солдаты, хотя бы немного знавшие английский, должны были, переодевшись в американскую форму и используя захваченную технику, просочиться за линию фронта. Их задачи были разнообразны: сеять панику, перерезать линии связи, менять дорожные указатели и совершать диверсии.

Но главной целью была «охота на Лиса» — кодовое имя Эйзенхауэра в штабе союзников. Для этого Скорцени сформировал спецотряд, которому предстояло под видом американцев проникнуть в Париж, где располагался штаб. Согласно самому дерзкому сценарию, диверсанты планировали предстать перед главнокомандующим, представив «пленного» Скорцени, который и должен был совершить ликвидацию.

Учиться быть «плохими солдатами»: подготовка провала

Подготовка к операции проходила в условиях строжайшей секретности в замке Фриденталь. Добровольцев учили не только языку, но и американским привычкам — жевать жвачку, вести себя недисциплинированно. Для педантичных немцев последнее было, пожалуй, самым сложным испытанием: им приходилось учиться не вставать по стойке «смирно» при появлении офицера и ходить, засунув руки в карманы.

По всему фронту были усилены проверки, а солдат начали тестировать на знание тонкостей американской жизни, задавая каверзные вопросы о бейсболе или столицах штатов. Эйзенхауэр, осознавая себя главной мишенью, был переведён под усиленную охрану. По одной из версий, в его штабе даже появился двойник, что, впрочем, не спасло того от гибели от рук одной из диверсионных групп.

Блеф, который не сработал

Таким образом, операция «Грейф», задуманная как смертоносный удар в спину, обернулась громким провалом. Большинство диверсантов были быстро выявлены и захвачены, а те немногие, кто сумел проникнуть вглубь, не смогли нанести серьёзного ущерба. План по ликвидации Эйзенхауэра провалился полностью.

Этот эпизод ярко демонстрирует агонию Третьего рейха: грандиозные, почти авантюрные замыслы разбивались о реальность — плохую организацию, недостаток ресурсов и собственную беспечность. Операция, которая должна была изменить ход войны, лишь ускорила крах, став символом отчаяния обречённого режима.