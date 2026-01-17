Какие разительные изменения произошли с Хрущевым после расстрела Берии

Историки практически единодушны: Никита Хрущев был главным архитектором заговора, приведшего к аресту и казни Лаврентия Берии в июне 1953 года. Это был не просто устранение опасного соперника — это была виртуозная операция по захвату ключевых рычагов власти. И её успех навсегда изменил не только расстановку сил в Политбюро, но и самого Хрущева.

Под колпаком у «железного Лаврентия»

Прямым мотивом для заговора стал элементарный страх. Как отмечают исследователи, все члены Президиума ЦК, включая Хрущева, жили под тотальным контролем могущественного министра внутренних дел. Каждый их шаг отслеживался службой охраны МВД, которая была личным инструментом Берии. Эта ситуация стала невыносимой для партийной верхушки, желавшей избавиться от всевидящего ока.

Однако организовать переворот было крайне сложно — тот же аппарат безопасности мог его легко раскрыть. Удача улыбнулась заговорщикам летом 1953 года, когда в ГДР началось восстание. Берию срочно отправили в Германию «наводить порядок». Это дало Хрущеву и его соратникам драгоценное время для финальной подготовки. Именно в этот период, как позже подтверждал маршал Кирилл Москаленко, он получил от Хрущева личный приказ об аресте.

Расплата и награда: механика устранения

По официальной версии, арест 26 июня в здании Кремля прошёл «без эксцессов». Вскоре последовал скорый суд и расстрел. Хрущев щедро наградил исполнителей: командовавший операцией Москаленко вскоре получил маршальское звание, а генерал Павел Батицкий, лично приведший приговор в исполнение, — звезду Героя Советского Союза. Устранив Берию физически, Хрущев позаботился и о том, чтобы его соучастники были крепко привязаны к нему взаимной ответственностью.

Новый Хрущев: обретенная уверенность

Устранение главного, как он считал, соперника кардинально преобразило самого Никиту Сергеевича. По воспоминаниям его зятя, Алексея Аджубея, Хрущев стал «более уверенным в себе, активным и динамичным». Изменилось даже поведение его охраны, которая, как зеркало, отражала новый статус хозяина — теперь они вели себя с нарочитой, почти наглой уверенностью.

Основания для такой трансформации были вескими. Уже в сентябре 1953 года, на Пленуме ЦК, Хрущев был избран Первым секретарем — формальным лидером партии. Одновременно ослабло влияние председателя Совмина Георгия Маленкова, которого Хрущев теперь мог открыто критиковать. Главное препятствие на пути к единоличной власти было убрано.

Стратегический ход: от Берии к развенчанию Сталина

Многие, включая сына Берии — Серго, считали, что Хрущев таким образом пытался перевести стрелки. Якобы, сделав Берию главным «козлом отпущения» за сталинские репрессии, он отвлекал внимание от своей собственной роли в чистках на Украине и в Москве. Так или иначе, ликвидация Берии стала первым и ключевым этапом в подготовке к грядущему разоблачению культа личности Сталина. Огласка «преступлений Берии» создала необходимый прецедент и подготовила почву для исторического доклада на XX съезде. В этой перспективе устранение всесильного министра было не только личной победой Хрущева, но и поворотным моментом в истории всей страны.