Приметы и поверья на 18 января: что нельзя делать в Крещенский сочельник

18 января по народному и церковному календарю отмечается Крещенский сочельник — канун великого православного праздника Крещения. У этого дня множество названий: Крещенский вечер, Крещенская коляда, Голодный свят‑вечер, Второй Сочельник, Канун Богоявления. Это время особой духовной подготовки: люди соблюдают пост, набирают святую воду и стараются сохранять чистые помыслы и праведные поступки.

С Крещенским сочельником связано множество строгих запретов и предписаний. В этот день категорически не допускаются ругань, ссоры, сплетни, зависть и любые недобрые замыслы — особенно во время похода за святой водой. Праздник требует открытости сердца к добру: нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Вместе с тем давать деньги в долг не рекомендуется — это может навлечь бедность. Старались избегать слез в сочельник, поскольку считалось, что они предвещают беду.

После захода солнца запрещалось заниматься уборкой и стирать белье в водоеме: вода в этот день почиталась как священная, и бросание в реку чего‑либо грязного или ненужного могло привлечь несчастья. Во время приемов пищи следили за тем, чтобы на столе не оказалось четного количества блюд — это сулило неприятности. Не принято было вспоминать умерших, так как верили, что тогда они будут приходить во сне.

Особые предостережения касались животных. Нельзя было впускать в дом чужих кошек или собак — считалось, что вместе с ними в жизнь может проникнуть нечистая сила и сглаз. В этот день также не выпускали на улицу и собственных питомцев.

Народные приметы помогали предсказывать погоду на будущее. Так, считалось, что характер погоды в Крещенский сочельник повторится и на Масленицу. Звездное небо 18 января предвещало скорые морозы, а метель — ветреную погоду в апреле.