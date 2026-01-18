Зачем моряки спали в гамаках

Если смотреть фильмы о золотом веке парусного судоходства, трудно не заметить: матросы спят в гамаках. Эта традиция уходит корнями в далекое прошлое. Все началось с конца XV века, когда европейские моряки на Кубе увидели, как местные индейцы-араваки отдыхают в подвесных полотнищах, которые называли hamaca.

Идея так понравилась морякам, что ее быстро переняли. Колумб одним из первых восхищался этим изобретением, но в Европе к новинке отнеслись скептически — примерно как к картошке. Однако скоро оценили, отмечает канал «Этобаза».

Уже к концу XVI века, особенно в английском флоте, гамак стал стандартом. Его даже официально узаконили особым указом в 1597 году. И на то были веские причины.

Главная проблема старых парусников — острая нехватка места. Каждый уголок был на счету: здесь хранятся порох и ядра, там — припасы и вода. Путешествие могло затянуться на месяцы, и ставить тяжелые деревянные кровати было непрактично. Гамак же весил мало, его можно было быстро убрать или повесить, освобождая драгоценное пространство.

Но дело не только в экономии. Полотно гамака не касалось мокрой палубы, а значит — не сырело и не гнило. Если намокало, его легко было высушить. Морякам больше не приходилось спать на промокшем тюфяке, по которому бегали крысы. Это серьезно снижало риск болезней.

Безопасность — еще один важный плюс. На постоянно качающемся судне тяжелый груз или бочка могли придавить спящего. В гамаке же человека обволакивало, как кокон, и шанс выпасть был минимальным. Да и кататься по палубе во время шторма в таком «мешке» не получилось бы.

Спать в гамаке было теплее, чем на голых досках. Особенно если снизу подстелить ткань. К тому же, покачивание в ритм с кораблем убаюкивало, помогало быстрее заснуть и лучше отдохнуть уставшей спине. Это было спасением для измотанных тяжелой работой матросов.

Гамак был личным имуществом моряка — легким, дешевым и мобильным. Его легко было взять с собой при высадке в порту или переходе на другое судно. Попробуй-ка унести деревянную койку!

Интересно, что на военном флоте гамаки продержались почти до конца XIX века. Их ненадолго вытеснили, когда корабли стали просторнее. Но они триумфально вернулись в обе мировые войны — на переполненные эвакуационные суда, где нужно было разместить как можно больше людей. Кстати, гамаки до сих пор используются на парусных учебных судах для кадетов, чтобы сохранить дух морских традиций.

