Что русскому крестьянину нельзя было делать в постели

Крещение Руси в 988 году стало не только духовным, но и глубоко личным переворотом для каждого жителя. Новое вероисповедание принесло с собой не только новые храмы, но и совершенно иную систему норм, касавшихся самых сокровенных сторон жизни. Языческое восприятие телесности как естественной и магической силы столкнулось с суровыми ограничениями христианской морали.

Язычество: тело как часть природы и магии

До принятия христианства отношение к телесности у славянских племён было свободным от чувства вины и стыда. Тело и его функции считались частью природного и сакрального порядка. Ритуалы, которые позже церковь назовёт «развратом», имели глубокий магический смысл. Совокупление на вспаханном поле было обрядом плодородия, призванным передать земле человеческую силу. Нагота в определённых обрядах была допустима, а искусство открыто изображало тело. Всё это христианские проповедники восприняли как дикое «варварство», с которым предстояло бороться.

Новые правила: строгий регламент от церкви

С приходом христианства контроль над интимной жизнью перешёл в руки церкви. Как отмечает исследовательница Ева Левина, практически все дошедшие до нас письменные нормы и запреты, касающиеся секса, имеют церковное происхождение.

Церковь чётко определила цель интимных отношений: исключительно зачатие детей. Всё остальное объявлялось грехом. Под запрет попали:

Любые ласки, не ведущие к зачатию (оральные, петтинг, мастурбация).

«Глубокие» поцелуи с участием языка.

Любые позы, кроме одной — миссионерской. Поза «наездницы» считалась нарушением божественного порядка, где женщина должна быть подчинена мужчине. Даже в рамках дозволенного супруги были обязаны каяться на исповеди во всех «постельных проказах». За серьёзные проступки, такие как секс в «запретной» позе, налагалась суровая епитимья — до 600 поклонов или трёхлетний пост. В крайних случаях провинившихся отлучали от церкви.

Интересно, что церковь также боролась с насилием: по Уставу князя Ярослава за изнасилование полагалась компенсация пострадавшей в размере 5 гривен серебром — значительная по тем временам сумма.

Отчаянное сопротивление: «яровухи» и «скакания»

Несмотря на все запреты, языческие традиции оказались невероятно живучими, особенно в деревне. Ещё в 1551 году Стоглавый собор был вынужден специально осуждать и запрещать так называемые «скакания» и «яровухи».

«Скакания» — это предсвадебные молодёжные гулянья, прообраз современных девичников и мальчишников. Молодёжь собиралась вместе, пила, пела откровенные песни и плясала. Во время плясок девушки могли поднимать подолы, а завершалось всё часто «свальным грехом» — групповым сексом на полу. Такие оргии назывались «яровухой» — по имени бога плодородия Ярилы.

Церковь вела с этими обычаями долгую и бескомпромиссную борьбу, но окончательно искоренить их удалось лишь через несколько столетий.