Лисы вышли на прогулку и попали на видео

В одном из районов Москвы в воскресенье утром заметили двух лис. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, пару животных встретили жители столичного района Куркино. Их прогулку сняли на видео. На кадрах видно, как две лисы идут вдоль припаркованных автомобилей, не замечая людей.