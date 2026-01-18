Гуляющие по Москве лисы попали на видео

Lenta.ru

В одном из районов Москвы в воскресенье утром заметили двух лис. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Лисы вышли на прогулку и попали на видео
© Unsplash

По его словам, пару животных встретили жители столичного района Куркино. Их прогулку сняли на видео. На кадрах видно, как две лисы идут вдоль припаркованных автомобилей, не замечая людей.

«Высокий снежный покров и крепкие морозы заставляют лис идти в города и искать пропитание там», — объяснил синоптик появление хищников в Москве.