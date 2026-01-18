Пять русских городов, которые построили монголо-татары

Завоевания монгольских и тюркских народов на территории Руси, начавшиеся в XIII веке, принесли не только разрушения, но и новую волну градостроительства. Основанные ордынцами как политические и торговые центры, многие из этих поселений пережили своих создателей, сохранившись в веках и став неотъемлемой частью российской истории. Мы проследим судьбу нескольких таких городов, чьи стены помнят и степных ханов, и русских царей.

Казань: от ордынской крепости к «третьей столице»

Этот город, основанный в XIII–XIV веках как пограничный форпост орды, быстро превратился в один из ключевых узлов Золотой Орды. Его название, вероятно, происходит от тюркского слова «казан» — котёл, что может указывать на ритуальное значение места, где собирались племена. В XV веке Казань стала столицей могущественного Казанского ханства, где процветали ремёсла и торговля, в том числе с набирающим силу Московским княжеством.

Судьбоносный поворот наступил в 1552 году, когда войска Ивана Грозного взяли штурмом неприступную крепость. Казань вошла в состав России, став не просто завоёванным городом, а важнейшим экономическим и культурным центром империи, сохранившим свой уникальный восточный колорит.

Арск (Арт): тыловая крепость на Казанке

В 65 километрах от Казани в XIII веке хан Батый основал крепость Арт (с тюркского — «тыл»). Она служила северным тыловым форпостом Казанского ханства. В 1552 году, одновременно с падением Казани, небольшой русский отряд захватил и эту деревянную цитадель. Сегодня Арск — это уютный городок в Татарстане с развитой инфраструктурой, чья история началась с военного лагеря монгольских завоевателей.

Елабуга (Алабуга): древнейшая каменная твердыня на Каме

Поселение на высоком берегу Камы было основано ещё в начале XI века волжскими булгарами. Уже к концу столетия здесь стояла каменная крепость — свидетельство богатства и могущества города. Елабуга стояла на оживлённом торговом пути из Европы в Приуралье. В XII веке здесь возвели уникальную белокаменную мечеть-крепость с восемью башнями, чьи руины сохранились до наших дней. Её архитектура, схожая с сооружениями в Тунисе и Ираке, говорит о широких культурных связях средневекового Поволжья.

Биляр (Билер): «Великий Город» с мечетью и алхимиком

На берегу реки Малый Черемшан в X–XII веках существовал город, который летописи называли «Великим Городом». Археологические раскопки открыли удивительную картину: уже в X веке здесь стояла белокаменная мечеть с колоннами и минаретами, а вокруг — каменные дома с галереями, бани, гончарный квартал и даже мастерская алхимика. Такого уровня благоустройства не знала тогда даже Европа. В эпоху Золотой Орды Биляр был одним из самых развитых городов, а сегодня это масштабный археологический заповедник.

Бахчисарай: новая столица Крымского ханства

В отличие от многих крымских городов, основанных ещё греками и генуэзцами, Бахчисарай — творение самих татар. Он был заложен в начале XVI века как новая столица Крымского ханства, в живописной долине у подножия гор. К середине XVII века это был крупный развитый город с двумя тысячами домов, ремесленными кварталами, оживлёнными торговыми рядами и отдельными слободами для греков и грузин. Бахчисарай оставался важнейшим политическим и культурным центром тюркского мира вплоть до присоединения Крыма к России в XVIII веке.