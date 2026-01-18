Женщина понюхала самый вонючий цветок в мире и поделилась впечатлениями

Путешественники из Австралии понюхали раффлезию Арнольда, которую называют самым вонючим цветком в мире, и поделилась впечатлениями. Об этом пишет What's The Jam.

Крис Динхэм и Ребекка Дэвис находились на острове Суматра в Индонезии во время цветения раффлезии и решили узнать, действительно ли она пахнет гниющим мясом, как об этом пишут. Гид предупредил, что на них могут напасть тигры, однако австралийка с бойфрендом все равно отправились в джунгли и нашли цветок.

По словам Дэвис, сначала запаха почти не было, но через некоторое время появилась ужасная вонь.

«Это резкий, неприятный запах, как от мусорного мешка. Пахло гниющим мясом», — рассказала женщина.

При этом она добавила, что раффлезия очень красива и напоминает растение из фантастического романа. Дэвис также сравнила необычный цветок с монстром Демогоргоном из сериала «Очень странные дела».

Ранее индонезийский биолог нашел редчайшую раффлезию и разрыдался от радости. Он мечтал увидеть этот цветок в дикой природе 13 лет.