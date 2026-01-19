Почему в американских пригородах не ставят высокие заборы

Картинка типичного американского пригорода — это аккуратные лужайки и низкие, чисто символические оградки. Никаких двухметровых монолитов из профнастила. Но так живут далеко не все: в неблагополучных районах запросто можно встретить и колючую проволоку. А в спокойных, «пасторальных» местах высокий забор — это почти что вызов обществу. Почему? Причин много.

Первая и, пожалуй, главная — это Ассоциации домовладельцев (HOA). Эти местные ТСЖ следят за всем: высотой травы, цветом фасада и, конечно, ограждениями. Они тщательно следят за сохранением единого, открытого и «счастливого» вида всего квартала, как с рекламной брошюры. Нарушителя, воздвигшего глухую стену, ждут огромные штрафы, предписание о сносе и косые взгляды соседей. Как отмечает канал «Этобаза», высокий забор здесь — верный сигнал о проблемах в районе, что моментально бьет по ценам на недвижимость. А кому это надо?

Вторая причина уходит корнями в историю. Америку во многом строили протестанты: пуритане, лютеране, кальвинисты. Их этика проповедует жизнь на виду: и перед соседями, и перед Богом. Что-то скрывать — грешно. А вот открытым пространством и ухоженным газоном перед домом — похвастаться вполне допустимо. Это демонстрация благополучия и чистой совести.

Есть также и сугубо практическая сторона. Американцы умеют считать деньги. Вкладываться в капитальный забор, который никто не оценит, считается нерациональной тратой. Куда лучше потратиться на новый автомобиль.

Помимо этого, к участку должен быть свободный доступ для доставки почты, товаров. Кроме того, многие американские дома каркасные и горят быстро. Пожарным важно иметь возможность подъехать к любому дому без препятствий. Высокий забор с воротами все это усложняет. Так что отсутствие забора в США — это сложный коктейль из жестких правил, религиозного наследия и холодного прагматизма.

