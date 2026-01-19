Операция «Искра»: как Красная армия прорвала блокаду Ленинграда

18 января 1943 года Красная армия прорвала блокаду Ленинграда. В ходе операции «Искра» Вооружённым силам СССР удалось восстановить сообщение города с Большой землёй по суше. В результате успешных действий советских войск ленинградцы получили надежду на полное снятие блокады. Было налажено снабжение города всем необходимым, а части Красной армии заняли позиции для дальнейшего наступления на гитлеровских захватчиков. Историки подчёркивают, что прорыв блокады стал возможен благодаря беспримерному героизму как советских воинов, так и жителей окружённого нацистами Ленинграда.

Блокада Ленинграда

Атаку на Ленинград нацисты запланировали ещё на стадии подготовки к нападению на Советский Союз. Взятие города на Неве должно было предварять, по мнению гитлеровского командования, падение Москвы.

«Во-первых, Ленинград — один из крупнейших портов на Балтийском море. Захватив его, можно было частично парализовать коммуникации СССР. Во-вторых, Ленинград был вторым по численности населения городом СССР. В-третьих, самое главное — это идеологический фактор, потому что захват Ленинграда — города, носящего имя Ленина, — стал бы серьёзным ударом по моральному состоянию не только Красной армии, но и всего советского государства», — рассказал в беседе с RT историк, эксперт историко-просветительского интернет-проекта «Мой край. История» Александр Кадира.

В Ленинграде перед войной работали свыше 300 крупных промышленных предприятий, выпускавших почти четверть всей продукции тяжёлого машиностроения и треть продукции электротехнической промышленности СССР.

По словам историков, Гитлер ненавидел Ленинград и планировал стереть его с лица земли — подвергнуть жестоким бомбардировкам и артобстрелам, заблокировать на зиму для уничтожения населения, а затем разрушить.

По словам Александра Кадиры, Ленинград фигурировал и в военных планах финского руководства. В Хельсинки рассматривали город как препятствие для реализации планов по захвату Карелии и созданию «Великой Финляндии».

Уже в конце июня 1941-го в районе Ленинграда при участии мирного населения началось возведение мощных дополнительных рубежей обороны. Работающие граждане каждый день по три часа дополнительно к своей основной деятельности строили укрепления, неработающие горожане — по восемь часов.

В начале июля нацистские войска прорвались на территорию Ленинградской области, а 12 июля вышли к Лужскому укреплённому району, где их наступление забуксовало. Благодаря качественно подготовленной советским командованием обороне, мужеству воинов Красной армии и применению ими новейшей бронетанковой техники гитлеровцы не смогли взять Ленинград с ходу. Прорвать Лужский укрепрайон, а затем перерезать железнодорожное сообщение Ленинграда с Большой землёй части вермахта смогли только в конце августа.

Параллельно наступление на Ленинград вели финские войска. В начале сентября они перешли существовавшую до 1940 года советско-финскую границу и остановились только на рубежах Карельского укрепрайона. Финское политическое руководство обсуждало с немцами перспективу установления границы по Неве после уничтожения Ленинграда.

8 сентября 1941 года германские войска захватили Шлиссельбург и полностью блокировали Ленинград со стороны суши. Внутри кольца вместе с мирным населением остались силы Балтийского флота СССР и большинство подразделений Ленинградского фронта Красной армии.

Вермахт попытался взять город штурмом и даже прорвал передовые рубежи обороны, разрезав блокированные советские территории на две части. В Ленинград срочно прибыл Георгий Жуков, принявший командование фронтом. Однако уже в сентябре в немецком командовании усомнились в возможности быстро захватить Ленинград и заговорили о целесообразности взятия города измором. Было принято решение взять его в кольцо, уничтожая здания обстрелами, а население — голодом. При этом нацистским военным было приказано никого не пропускать на захваченную ими территорию и не брать в плен даже мирных жителей. Ситуация в городе резко усугубилась после того, как гитлеровцам удалось разбомбить Бадаевские склады, где хранились продукты питания. Уже в октябре в Ленинграде начался голод.

«Действия нацистов против Ленинграда — это геноцид и военное преступление. Они использовали голод как средство ведения войны. Город не только варварски уничтожался бомбардировками и артиллерийскими обстрелами, но и, кроме того, блокада должна была вызвать голод, сопровождавшийся массовой гибелью мирного населения», — рассказал Кадира.

На выпечку хлеба, который был основой рациона, были переданы запасы солода, ячменя, сои и отрубей. В него добавляли луб сосны, ветви берёзы и дикорастущие травы, гидроцеллюлозу, обойную пыль, хлопковый и льняной жмых. В ноябре 1941-го суточные нормы хлеба для рабочих упали до 250 г, а для служащих и иждивенцев — до 125 г. Другие продукты выдавались с перебоями.

Люди массово умирали от голода, холода и болезней дома, на работе, прямо на улицах.

«Конец 1941-го — начало 1942-го для Ленинграда — это ужасное время, символом которого стали крошечные кусочки хлеба, выдаваемые горожанам на сутки. Но советское руководство принимало все возможные меры, чтобы спасти город», — подчеркнул в беседе с RT представитель московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.

Уже с осени для эвакуации людей, подвоза продуктов, оружия и боеприпасов использовались баржи, пересекавшие Ладожское озеро. После того как озеро замёрзло, по нему была проложена ледяная трасса, известная как Дорога жизни. С ноября 1941 по апрель 1942 года из Ленинграда через озеро вывезли 550 тыс. человек, а в город доставили 361 тыс. т грузов. Автоколонны грузовиков шли через Ладогу под бомбардировками и артобстрелами, рискуя провалиться под лёд. Но благодаря этим героическим усилиям из Ленинграда спасали детей, а в самом городе с конца декабря начали расти нормы выдачи продуктов.

За время блокады в Ленинграде и его пригородах, по разным оценкам, погибли от 600 тыс. до 1,5 млн мирных жителей. Больше всего — именно в конце 1941-го — начале 1942-го.

Прорыв блокады

Попытки прорыва блокады осуществлялись с осени 1941 года. На восточном берегу Невы был захвачен плацдарм Невский пятачок. Наносились удары и извне, но почти полтора года они были безуспешными.

С лета 1942 года Ленинградским фронтом командовал Леонид Говоров. В ноябре руководство фронта подало Иосифу Сталину предложения по организации нового масштабного наступления для прорыва блокады города. Планы Верховному главнокомандующему понравились. Сталин предложил назвать новую операцию «Искра». В декабре был разработан порядок действий советских войск. Силы Ленинградского и Волховского фронтов должны были нанести удары по нацистам с двух сторон на южном берегу Ладожского озера. Для проведения операции фронты были укреплены дополнительными танковыми, артиллерийскими и инженерными соединениями.

Основной ударной группировкой Ленинградского фронта стала 67-я армия, а Волховского — 2-я ударная и часть 8-й армии. Им противостояли подразделения 26-го и 54-го армейских корпусов вермахта.

Советское наступление началось 12 января 1943 года с мощных авиационных и артиллерийских ударов по нацистам. Под прикрытием огневого вала части 67-й армии форсировали Неву. Практически синхронно с ними с востока наступали подразделения Волховского фронта. Нацисты несколько суток оказывали яростное сопротивление и вводили в бой резервы, но изменить ход событий уже не могли.

18 января из-за мощного давления со стороны советских войск нацистское командование вынуждено было начать отвод части своих подразделений на юг от Ладожского озера. В 09:30 военнослужащие 1-го отдельного стрелкового батальона 123-й отдельной стрелковой бригады 67-й армии Ленинградского фронта встретились с бойцами 372-й дивизии 2-й ударной армии Волховского фронта на восточной окраине Рабочего посёлка №1. Блокада Ленинграда была прорвана.

«Планы немецкого командования, войск и соединений других фашистских европейских стран сломить дух ленинградцев через чудовищный по масштабу и беспримерный по жестокости геноцид окончательно разрушились. Успешный исход наступательной операции «Искра» разорвал смертельную петлю вокруг Ленинграда, дал надежду ленинградцам на то, что самые тяжёлые дни позади, ещё более укрепил дух защитников города и всего советского народа, направил силы бойцов Красной армии на достижение полной победы в Битве за Ленинград, полной победы в войне с фашизмом» — так прокомментировала события 18 января 1943 года председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Операция «Искра» продолжалась до 30 января. Частям Красной армии удалось прорвать кольцо блокады, но наступление в южном направлении продвигалось тяжело как из-за особенностей рельефа, так и потому, что гитлеровцы успели занять оборону на новых позициях. До окончательной победы советских сил под Ленинградом оставался ещё год.

«Прорыв блокады Ленинграда не только изменил положение жителей и защитников города, но и оказал влияние на целый ряд последующих событий Великой Отечественной войны. Стало ясно, что полное снятие блокады — это вопрос времени. При прорыве блокады советским воинам удалось захватить практически неповреждённый немецкий тяжёлый танк Т-VI «Тигр». Его изучение позволило советским конструкторам доработать отечественную артиллерию, что существенно повлияло на ход событий на Курской дуге летом 1943 года. Прорыв блокады Ленинграда стал одним из этапов коренного перелома в ходе войны», — подчеркнул Кадира.

По словам специалистов, блокада Ленинграда не имеет аналогов в мировой истории.

«Огромный город находился в кошмарных условиях, но всё равно держался. Это верх мужества и героизма, беспримерный подвиг», — подытожил Сергей Перелыгин.