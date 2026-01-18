Как из-за сына Сталина погибла целая хоккейная команда

7 января 1950 года, через два дня после Рождества, в небе под Свердловском разбился военно-транспортный самолёт Ли-2 (в просторечии «Дуглас»). На его борту находилась хоккейная команда Военно-воздушных сил — одно из любимых «детищ» генерал-лейтенанта Василия Сталина. Погибли все 19 человек: 11 хоккеистов, тренер, врач, массажист и 6 членов экипажа. Эта трагедия, одна из самых чёрных страниц советского спорта, до сих пор окутана вопросом: чья самоуверенность и чьи приказы привели к катастрофе?

Команда мечты и её покровитель

Хоккейная команда ВВС была личным проектом Василия Сталина, командующего ВВС Московского военного округа. Как страстный поклонник спорта, он вкладывал в неё огромные ресурсы, собирая под знамёна ВВС лучших игроков страны и требуя от них только побед. К началу 1950 года «лётчики» уже всерьёз конкурировали с ведущими клубами СССР. Их следующей целью была игра в Челябинске.

Цепь роковых решений

Рейс из Москвы в Челябинск оказался роковым. Из-за сложных погодных условий самолёт совершил вынужденную посадку в Казани. Там команда застряла на много часов. Диспетчеры, как вспоминали позже, не спешили выпускать военный бортов в небо, отдавая приоритет «своим», гражданским рейсам.

Именно здесь в дело вмешалось «громкое имя». Тренер команды Борис Бочарников, уставший от ожидания, по некоторым данным, связался с Василием Сталиным. Тот, как утверждают историки вроде Олега Смыслова, отдал устное распоряжение: отправить самолёт в путь несмотря ни на что. Для диспетчеров это был приказ, не терпящий возражений. Самолёт с хоккеистами получил разрешение на вылет в сложнейших метеоусловиях.

Фатальные ошибки в небе над Свердловском

К моменту, когда «Дуглас» снова оказался в воздухе, садиться в Челябинске уже было нельзя. Командир экипажа Иван Зотов принял решение идти на запасной аэродром в Свердловске. Но и здесь всё пошло не по плану. По данным расследования следователя Ф. Ф. Прокопенко, штурман ошибся и указал на другой аэродром — тот, что был законсервирован и не готов к приёму.

В сплошной снежной пелене пилоты трижды пытались зайти на посадку на несуществующую полосу. На последнем, отчаянном заходе, у самолёта не хватило высоты. Он задел деревья и рухнул на землю в 24 километрах от Свердловска. Никто не выжил.

Круг виновных и чудом спасшиеся

Расследование показало, что вина была коллективной. Непосредственной причиной назвали ошибку экипажа при заходе на посадку. Системной причиной стало давление «сверху», заставившее диспетчеров выпустить самолёт в нелётную погоду. А главным «заказчиком» этой спешки в общественном мнении и среди историков остался Василий Сталин, чей звонок, по сути, отменил для этого рейса все правила безопасности.

Трагедия была не полной: несколько игроков команды ВВС чудом избежали гибели, не попав на тот рейс. Самый известный из них — будущая легенда советского хоккея Всеволод Бобров. По одной из версий, он просто опоздал на самолёт, по другой — отправился в Челябинск поездом. Его спасшаяся карьера стала горьким контрастом судьбе его товарищей.